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鄭文燦允加速桃園煉油廠遷廠 助居民了解疾病關聯性

2017-06-03  14:04

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天在議會答詢時明確表示，反對中油桃園煉油廠增設第三重油加氫脫硫廠（R3廠）計畫，也希望遷廠計畫儘快訂案，至於外界關心桃煉廠周邊民眾罹癌率高的問題，會請環保局、衛生局針對煉油廠排放物擴散模式與疾病關聯性問題進行調查。

市議員蘇家明、詹江村質詢時都很關心桃煉廠遷廠及增設R3廠問題，蘇家明說，92年他擔任代表會主席時，當時經濟部長林義夫宣布桃煉廠10年內遷廠，至今已經13年，遷廠毫無進度，桃煉廠還計畫興建R3廠，根本無視遷廠承諾；詹江村也認為，高雄五輕已經關廠，但桃煉廠遷廠遲遲沒有著落，難道是因為桃園是藍營票倉，民進黨根本不重視這個區塊。

詹江村也提到，桃煉廠周邊民眾反映罹癌率特別高，而雲林六輕周邊民眾罹癌率也很高，建議市府委託公正第三方，針對桃煉廠周邊特定範圍，500或1000公尺距離住戶進行流行病學大調查。

鄭文燦說，市府的立場還是要求中油履行遷廠承諾，只要確定遷廠時間，對於桃煉廠興建R3廠，然後將污染較大的R1廠關閉，民眾當然沒有意見，但這個部分，中油還是要向民眾說明。

他表示，市府監控桃煉廠的排放，都在合格範圍，民眾可隨時上網監看，目前已經開發手機APP，至於流行病學與排放物擴散模式有關，會要求環保局、衛生局針對桃煉廠排放物擴散模式與疾病關聯性問題進行調查。

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  • 桃園市議員蘇家明、詹江村都要求中油履行桃園煉油廠遷廠計畫。（市議員蘇家明提供）

    桃園市議員蘇家明、詹江村都要求中油履行桃園煉油廠遷廠計畫。（市議員蘇家明提供）

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