傅崐萁酸層級不夠 綠搬出政績看花蓮改變

2017-06-03 13:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁日前表示，總統蔡英文應該對花東民眾提出的三問直接回應，而非派出層級不夠的下屬單位來回答。對此，民進黨發言人張志豪則是搬出民進黨政府後蘇花改進度超前、海上紓運等政績回批傅崐萁八年來只會大排場、大宣傳、大造勢，而沒有改變花蓮。

蘇花路斷引發傅崐萁大戰民進黨，蘇花公路5月28日、29日開始發生大坍方，傅崐萁在29日於臉書痛罵前總統馬英九再無能，還會到地方視察，現任總統蔡英文只會聽音樂會。民進黨31日細數政績和紓運狀況，並質疑花蓮縣政府在坍方期間用官方LINE為傅崐萁競選台北市長民調催票。傅崐萁2日又登報三問總統蔡英文，心中是否有花東人民？

花蓮縣長傅崐萁2日嗆民進黨政府，「請不要叫這些層級不夠的，這些下屬單位來問花東人民，我們希望蔡總統，心中到底有沒有人民，請趕快回答花東人民的三問。」

對此張志豪表示，作為一個坐擁資源的縣市首長，傅崐萁只會用大活動、大排場、大宣傳、大造勢，花蓮沒有因此改變。

張志豪細數花東地區交通過去一年來的改變：包括蘇花公路改善工程（蘇花改）一年前進度落後，一年後蔡英文執政卻進度超前，工程第一階段蘇澳到東澳段，保證在今年底可完工，預計明年1月前可通車，而南澳至和平段、和平到崇德段都預計108年通車。

此外，在花東地區交通海上應變備援機制（2014年規劃）部分，一年前蘇花公路年年坍方中斷，立委蕭美琴自2012年起不斷質詢要求政府建立蘇花藍色公路，也就是海上備援機制。但因馬政府時期的閣揆及交通部長抗拒，從未啟動；一年後蔡英文執政，蘇花公路一坍方中斷，立即啟動。

而在東部地區鐵路系統全面性改善部分，一年前，立委蕭美琴自2012年起不斷質詢要求鐵路雙軌電氣化，馬政府始終沒有規劃；一年後蔡英文執政：列入前瞻基礎建設計畫，已送入國會。

張志豪說，一年來花蓮的重大交通建已經改變，但傅崐萁只有在選台北市長了，才一直出來罵總統，甚至還用花蓮縣府預算登廣告。