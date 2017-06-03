批「柯P新政」多跳票 藍議員籲兌現

2017-06-03 13:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府上任兩年半，多項競選政見「柯P新政」挨批大跳票。國民黨市議員王鴻薇、徐弘庭、闕枚莎、陳炳甫及吳志剛今早舉辦記者會，批評柯文哲選前畫大餅，上任兩年半以來，「柯P新政」達成進度卻一直停留在26％，例如8年5萬戶公共住宅變成4年1萬2千戶「開工」、8千元以下家庭保母現在仍要價超過1萬5000元、觀光巴士每日營運量只有355人，堪比「幽靈公車」等。他們呼籲柯P，不要把市民當成白老鼠，應盡快兌現政見。

徐弘庭指出，柯文哲選前高喊8年要興建5萬戶公共住宅，如今不但下修到1萬2000戶「開工」，最近更被發現，4年內能夠完工的戶數僅3453戶、施工發包8794戶，且在完工戶數中，全是前市長郝龍斌任內規劃、發包，此外，570戶聯開宅因為租金過高，至今仍有113戶沒租出去。

此外，徐弘庭批評，柯任內規劃、設計到動工的公宅，僅有明倫國小基地以及奇岩新社區2個基地共668戶；居住正義部分，如擴大租金補貼仍在討論中、公辦都更案也紛紛流標。

闕枚莎則說，柯文哲在柯P新政影片中，承諾要建立社區公共保母，市府還會輔導市民從事家庭保母工作，讓收費壓在每月平均8千元以下。只是，2年半過去，保母收費仍在1萬7千元至1萬9千元不等，痛批柯文哲畫一個夢幻大餅騙選票，愧對當初投給他的年輕夫妻。

王鴻薇拿出日前北市家長為了參加立幼兒園抽籤，端午節連假期間，從凌晨就徹夜排隊、甚至連帳篷都出動的照片，不滿指出，有不明所以的助理看到照片，還以為她要做遊民的議題。王鴻薇重批，柯文哲說好的平價幼兒園呢？陳炳甫也痛批柯文哲選前承諾提高公幼和私幼比例至7比3，實際比例大約只有33％比67％，批柯「說的比做得多」。

藍營議員呼籲，柯文哲上任2年半以來，這些「自以為有創意」的政策，卻只是累慘公務員，實際兌現者少，「柯P新政應該裝上葉克膜了！」今下午將進行市政總質詢，議員也將針對政見跳票，質詢柯文哲。