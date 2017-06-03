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六四前夕 台教會籲政府宣誓主權公開救援李明哲

2017-06-03  12:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕六四前夕，台灣教授協會等團體今天召開記者會，討論李明哲案對於兩岸關係意涵。經濟民主連合總召賴中強表示，李明哲案就是中國要逼蔡政府上談判桌，李明哲案給台灣啟示，就是台灣唯一的生存之道，就是要遠離中國。中研院台灣史研究所副研究員吳叡人認為，主權不是靜態的，不進則退，台灣應該要公開的主權宣誓，公開進行李明哲救援。

台灣ＮＧＯ工作者、民進黨前黨工李明哲遭中國以涉嫌危害國家安全為由關押達70多日，明天就是六四天安門事件28周年，台灣教授協會邀請法律學者、公民團體、政黨「時代力量」探討李明哲案對於台灣和兩岸關係的影響。

賴中強表示，李明哲案給台灣啟示，就是台灣唯一的生存之道，就是要遠離中國。他舉例說，在李明哲案之前，中國也對很多他們眼中的「綠色台商」進行懲罰，例如對對奇美查稅、抽銀根、要海霸王承認九二共識等等。

賴中強進一步分析，李明哲案則是中國第1次用「顛覆國家政權罪」來處理台灣人，這件事情的意涵是「我隨時可以動手。」用國內法處理台灣人，而不只是過去對綠色台商的經濟手段懲罰。

賴中強說，未來中國可能會抓第2個、第3個李明哲，透過輿論，逼蔡政府上談判桌，接受九二共識，並且在國際社會上造成台灣是中國國民的印象，也讓台灣人心生恐懼，放棄追求獨立的意志。

而國民黨主席洪秀柱將參加在廈門舉辦的海峽論壇，賴中強也呼籲，所有國人都不要去海峽論壇，若有足夠的人數不去，可以讓中國知道，不能這樣對待台灣人，這就是對李明哲最好的救援。

牛津大學國際法博士候選人宋承恩表示，從李明哲事件來看，中國在擴張立法、執法權，但不管是從管轄權或人權立場出發，台灣是否有決心以國家立場對抗？

中研院台灣史研究所副研究員吳叡人表示，台灣必須要反擊中國，台灣老早就被日益圍堵，不能期待美日韓同盟的保護。

對於蔡英文政府說的「維持現狀」，吳叡人認為，主權不是靜態的現狀，會一直變化，不進則退，根本沒辦法保持現狀，給台灣人「準國民待遇」，給台灣青年創業優惠，就是直接行使統治權，把去中國發展的台灣人，加以國民化。「台灣應該積極進行主權宣示的行為，否則台灣一定會被去國家化。」

「不用跟中國對罵，但是要大聲堅定主權、主張」吳叡人認為，應該公開進行李明哲救援，既然中國已經跟你撕破臉，那就做國際效果，引發全世界輿論，對李明哲更有保護效果，只透過陸委會、海基會、海協會喊話，保護不了李明哲。

吳叡人也呼籲吳敦義，不要肖想吳習會（與中國國家主席習近平會面），應該老實做台灣民主政黨，為台灣主權背一次十字架。

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  • 公民團體與政黨召開記者會，討論李明哲案對於兩岸關係與主權的意涵。（記者蘇芳禾攝）

    公民團體與政黨召開記者會，討論李明哲案對於兩岸關係與主權的意涵。（記者蘇芳禾攝）

  • 教會3日舉辦「台灣戰略軸線的翻轉與行動：WHA和李明哲案敲醒的醒鐘」記者會。經濟民主連合總召集人賴中強（左起）、牛津大學國際法博士候選人宋承恩、中研院台灣史研究所副研究員吳叡人、台教會會長林秀幸、北北新巢協會理事高仁山等出席發表看法。（記者劉信德攝）

    教會3日舉辦「台灣戰略軸線的翻轉與行動：WHA和李明哲案敲醒的醒鐘」記者會。經濟民主連合總召集人賴中強（左起）、牛津大學國際法博士候選人宋承恩、中研院台灣史研究所副研究員吳叡人、台教會會長林秀幸、北北新巢協會理事高仁山等出席發表看法。（記者劉信德攝）

  • 經濟民主連合總召集人賴中強在會中指出，李明哲案給台灣啟示，就是台灣唯一的生存之道，就是要遠離中國。（記者劉信德攝）

    經濟民主連合總召集人賴中強在會中指出，李明哲案給台灣啟示，就是台灣唯一的生存之道，就是要遠離中國。（記者劉信德攝）

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