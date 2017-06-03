標線型人行道缺失多 柯文哲忍不住飆國罵

2017-06-03 11:54

〔記者陳紜甄／台北報導〕今早交通會報，研考會報告，針對去年台北市鄰里交通改善計畫的完成度，前往各里查證。研考會表示，前年已經查證七里，此次查證13里，但由於13里中，5里資料提供不完整，所以實際查證8里。然而，經查證後8里皆出現圖資不符的情況，市長柯文哲當場批評，「這就是散漫」，甚至在飆罵的過程中，不小心脫口而飆出國罵。

為達人車分離，交通局在巷道內繪設標線型人行道，提供民眾步行的空間，以達到人車分離。然而，研考會查證後發現，標線型人行道有脫色破損或不完整、未貼反光片、圖資不符或是車輛違停等情形。其中，八個里都出現圖資不符的情形，缺失率100%，讓市長柯文哲直搖頭。

柯文哲說，你拿那個圖資不符，這就是散漫，散漫成習慣了，「馬馬虎虎」，我們在外科，如果這樣的個性，不知道死多少人，我跟你講，外科是很強調很精確，我們已經習慣精確，所以神經外科開刀，手不小心「剉起來」抖到，就會傷到脊椎脊髓。柯接著說，我看到啦，老師放刀給學生開，結果學生手抖了一下，傷到病人的脊髓，下半身就不會動了，那要賠多少錢？當然其他行業的精確度，不用這麼高啦！

如果是兩年前，我就會破口大罵，但這習慣就很難改，「馬馬虎虎青青菜菜，這你要給研考來跟你考試，什麼圖資不符，X！」

交通局表示，針對標線型人行道放置不明物品或車輛違停，會請警察局加強取締。至於出現圖資不符的部分，交通局表示，是提供初步的圖說給研考會，但後面實際施作，礙於地面交通不適合，所以暫緩施作；日後待修正以後，會再送修正後的版本給研考會。