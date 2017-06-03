癡等最帥男人純真佳音 北北基網友討「暴雨假」

2017-06-03 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕昨（2）日受西南氣流、滯留鋒面加上雷雨胞影響，北台灣遭強降雨轟炸，各地災情不斷，新北市淡水、石門、三芝、金山等地區都陸續宣布停班停課，連台北市的士林區也有部分學校停課。由於雨勢過於猛烈，台北市長柯文哲的臉書昨日也遭到網友洗版要求放假：「如今暴雨侵襲，瘦弱無力的我們，是否也能聽見你那宛如純真佳音般的聖旨呢？」

此次豪大雨強襲，新北三芝日累積雨量刷新21年來的紀錄，基隆日累積雨量也創該站42年新高，氣象局因此首度啟用國家災防告警系統，新北市遭肆虐的景象直逼十七年前的象神颱風。而台北市雖未傳出嚴重災情，網友也湧進柯文哲臉書洗板，盼求一句「不要怕，我已宣布停班停課」，而新北市長朱立倫、基隆市長林右昌的臉書也出現相同文字。

眾多網友用以下文字洗板：「你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了。當風雨來襲，你總是一聲下令，顧及所有台北人（新北人、基隆人）的安危。文哲（立倫、右昌），你的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的你總是會讓人覺得安心。每逢颱風襲來，台北（新北、基隆）人民徬徨無助，你總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課。』如今暴雨侵襲，瘦弱無力的我們，是否也能聽見你那宛如純真佳音般的聖旨呢？」