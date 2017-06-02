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中市人行道過半「行不通」 建設局長：通了又塞

2017-06-02  18:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕營建署去年度「人行無障礙環境」考評，台中市六都第五。市議員江肇國、何敏誠二日在議會質詢說，中市一半以上的人行道有遭占用、路阻阻擋，根本「行不通」。建設局長黃玉霖語帶無奈說：「人行道打通後，民眾又把東西擺出來。」

江肇國說，營建署在各縣市人行無障礙環境評比報告中挑明，台中市人行道普及率低落，為六都中最低分，市府應積極建設，而且目前列管的1148條人行道中，共達611條有障礙物、不暢通，其中更有455條是高度阻礙。

他指出，造成這些阻礙的原因大部分為路阻、變電箱、非法占用物品、車輛違停等，超過一半的人行道有阻礙物，如果是身障人士、推娃娃車的市民，該如何是好？根本完全行不通，市府應把人行空間還給市民。

何敏誠也表示，現在市府拆除人行道上的台電、台水障礙物，但沒有納入民眾的路阻、占用物，成效恐怕有限，這是大問題，希望市府能夠積極研議解決，增加預算和人力來完善中市道路品質。

黃玉霖說，為提升人行道的無障礙環境，除透過路平專案一併改善路旁無障礙坡道，前年至今已完成552座無障礙坡道改善，前年及去年度也已陸續完成31公里人行道改善，今年度預計改善12.8公里人行道。

此外，建設局更盤點人行道上公共設施阻礙物並進行排除，初步統計1155處阻礙物已完成900餘處，剩餘台電電箱部分也協調台電同意提供經費改善，預計今年將可順利完成，保持足夠通行空間，提供友善順暢的人行空間。

黃玉霖還語帶無奈說，新闢道路皆設有人行道，但人行道要暢通還得配合市民發揮公德心才行，否則一打通，民眾又把東西擺出來，等於白做工。

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  • 人行道多遭擋路，議員江肇國（右）、何敏誠手（左） 直言根本「行不通」。（記者黃鐘山攝）

    人行道多遭擋路，議員江肇國（右）、何敏誠手（左） 直言根本「行不通」。（記者黃鐘山攝）

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