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籲前瞻條例盡速通過 副閣揆林錫耀：讓國家往前走

2017-06-02  21:00

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院林錫耀今日出席活動時表示，國家建設是慢一天就晚一天不能拖，希望「前瞻基礎建設特別條例」能盡速通過，讓國家繼續往前走。他強調，外界批評前瞻條例「草率」是嚴重誤解。

綜合媒體報導，林錫耀今日在高雄出席「中國工程師學會暨各專門工程學會106年聯合年會及慶祝工程師節大會」時表示，國際為了挽救景氣低迷的挑戰紛紛提出種種方案應對，當各國都在行動時，台灣不能毫無作為。政府為此提出前瞻條例，卻遺憾的遭到非理性的杯葛。

林錫耀強調，外界批評前瞻前瞻條例，是嚴重的誤解。以軌道建設為例，政策從作業前期開始，就經過一層又一層的審查，才送到國發會。初步審查內容包括工程、財務、效益，通過以後還有更仔細的綜合規劃、環境評估等等，核定後的預算，也都要交由立法院審議，並不是如外界所批評的草率。

外界也批評，軌道建設在未來會入不敷出。林錫耀表示，軌道建設不能只圖謀利益，也要顧及城鄉發展的平衡。考量人口老化與年長者駕駛汽機車的安全性，軌道建設因此有其必要，也具有前瞻性，政府考量的是長遠的未來，並不僅僅是圖利。

林錫耀也在學會上，對舉債的疑慮提出回應。他強調，在這8年裡可能有1到2年的時間，會因為工程執行的高峰，而超過舉債的流量上限，單一年度舉債有可能超過3000億，但這樣的情況除了發生的機率不高以外，政府也已在條例中明訂，8年平均舉債額度不能超過15%。

林錫耀指出，在政府嚴格的控管、經濟成長與稅收增加等因素綜合判斷下，預估2024年舉債佔GDP的比利，將從目前的33.3%降至31.8%

前瞻計畫以硬體建設為主，其他的諸如少子化或食安問題，可以納入每年2兆的年度預算中處理，而不在硬體建設的範圍內。

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  • 行政院副院林錫耀表示國家建設是慢一天就晚一天不能拖，希望條例能盡速通過。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    行政院副院林錫耀表示國家建設是慢一天就晚一天不能拖，希望條例能盡速通過。（資料照，記者蘇金鳳攝）

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