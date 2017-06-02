反年改軍公教 總統府引用馬英九的話回應......

2017-06-02 17:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天上午到台中市參加水利署舉辦水利70週年慶活動，有數百名反年改退休軍公教在場外陳情抗議。總統府發言人黃重諺表示，推動改革必有反彈，但改革意志絕對堅定，在改革的過程中，政府歡迎並且期待各種寶貴的意見與想法。他也引用前總統馬英九的話說，「年金改革，今天不做，明天就會後悔。」

反年金改革團體近來頻頻到各種場合向總統蔡英文抗議。黃重諺回應，推動改革必有反彈，但改革意志絕對堅定，年金改革攸關國家年金制度的永續，也攸關每一個國人退休後的經濟安全，不僅國人高度期待，為了讓年金制度免於崩壞的迫切危機，政府更需要全力以赴。

黃重諺也引用前總統馬英九的話指出，「年金改革，今天不做，明天就會後悔」現在的台灣，只有改革，不能坐以待斃。

黃重諺說，至於在改革的過程中，政府歡迎並且期待各種寶貴的意見與想法，讓制度更健全，國人獲得更好的退休保障，關於這點，政府也感謝所有軍公教朋友對年金改革的體諒與支持。

黃重諺說，對於近來極少數以各種不堪言語辱罵總統、攻擊不同主張者，甚或傳播各種網路謠言製造社會不安與對立，都不應該是民主社會負責任的公民應該有的行為，更無法獲得社會的認同與支持。

黃重諺呼籲，放下手上辱罵不同意見者的標語，拿出對改革的主張，提出自己的訴求，讓成功的年金改革，助益所有的國人都能得到最好的照顧。