兩岸關係添變數？柯市長：心存善念盡力而為

2017-06-02 17:17

〔記者周彥妤／台北報導〕台人李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」羈押70多天，世界衛生大會（WHA）台灣收不到邀請函，近日台北、上海雙城論壇又傳可能告吹，兩岸關係再添變數。

市長柯文哲經下午赴議會施政總質詢，市議員李慶鋒要求市長正視「中國因素」，不可囿於雙城論壇及世大運，而假裝沒這回事，更不能使其阻礙市政，呼籲柯市長以市府名義發書面聲明，籲請中國珍惜兩岸司法互助精神，並於城市交流及國際賽事上保持良好互動，以達善意交流。柯市長回應，「心存善念盡力而為」，亦會考慮發聲明。

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