警方趁雨清除原民凱道陳抗？ 引發網友激烈論戰

原民團體在凱道上訴求「《傳統領域劃設辦法》不應排除私有地」的陳抗活動今滿百日。（圖擷自馬躍·比吼臉書）

2017-06-02 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕原民團體在凱道上訴求「《傳統領域劃設辦法》不應排除私有地」的陳抗活動今滿百日，但因原民團體遲遲未依法申請，又因目前北區豪雨成災，原民放置在道路上的物品嚴重影響用路人，警方便到場強制移除，此舉遭原民團體嚴重抗議外，也引發網友兩面強烈論戰。

原民團體在今年3月起於凱道前搭棚抗議後，曾在凱道上販賣公開販賣EP、毛巾等商品進行募款活動，遭警方認為與陳抗訴求目的不符，且儘管一直派專人協助申請合法集會，仍遭拒絕至今，又因今（2）日，梅雨鋒面在北北基造成暴雨，但原民仍於道上擺設物品、木雕、帳篷等，嚴重影響用路安全，因此台北市警察局中正一分局與其他分局出動超過200名警力，到場清除還路於民。

但此舉卻讓馬躍·比吼等原民團體大為光火，痛批政府趁雨清除簡直在搞「小動作」，但警方表示是依照《道路交通管理處罰條例》執行排除，清場執行都是事前規劃，絕非趁雨搞小動作。

不少網友面對這起事件看法兩極，支持原民的網友紛紛留言：「還給台北市安全用路的空間了，那甚麼時候還給原住民族原本生存的空間？」、「路卡了百日，我們的土地被占奪多少年了？」、「警察是國家的工具，政客的打手」

但持反對意見的網友表示：「台灣是一個能容許多原聲音的社會，但馬路是全體人民使用的，你有權利去申請路權，但如果沒有合法申請的話應該就要還路於民」、「國民黨執政好幾十年就沒有看到出來叫過...傻眼」、「DPP本來就沒承諾過私有地，是這些人自我提高標準」