推動溫室氣體減量 環保署：6月底提草案

2017-06-02 16:45

〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署表示，已經邀請專家學者、民間團體、部會代表及地方政府召開研商會議，預計在6月底提出「溫室氣體減量推動方案（草案）」，以因應氣候變遷溫室氣體減量政策。

針對美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定一事，環保署長李應元受訪時表示，美國是個民主國家，相信政策會自我調節，而台灣因為對單一議題共識極高，李應元表示並不擔心。

李應元也指出，在氣候變遷、守護地球責任上，台灣不會缺席，環保署推動的「溫室氣體減量及管理法」所規定相關20幾個子法，已經有一定的段落，將會繼續把體制建立好，另外各部會提出的行動方案接近二百個，也會很快地經由行政院核定推動、落實。

李應元強調，台灣溫室氣體減量步調決不會受到任何影響，也相信全球都會持續推動。

環保署指出，我國溫室氣體減量及管理法已明訂，2050年溫室氣體排放量將降至2005年排放水準的50％，同時也宣布2030年溫室氣體排放量，將降至2005年排放水準20％。

另外，環保署表示，行政院所屬各部會已擬定200餘項目，積極推動再生能源開發、節約能源及綠色金融等相關工作。為加速減碳步伐，環保署正依據溫室氣體減量及管理法授權，彙整研擬「溫室氣體減量推動草案」，完整考量能源、製造、運輸、住商及農業部門等面向。

環保署指出，已經邀請專家學者、民間團體、部會代表及地方政府召開研商會議，預計在6月底提出「溫室氣體減量推動方案（草案）」。