席海明：盼聯合所有自由民主勢力 對抗中國踐踏人權

2017-06-02 16:11

〔駐日特派員張茂森／東京二日報導〕正在日本訪問的「世界南蒙古會議」主席席海明在東京接受本報記者採訪表示，南蒙古民族的人權長期遭中國的迫害，台灣的國際生存權受到中國無情打壓，面對中國，台灣和南蒙古（中國的內蒙自治區）的利害關係是一致的，南蒙期待和台灣、日本、印度、香港、圖柏、維吾爾等愛好民主自由的民族聯合對抗踐踏人權的中國。

剛到台灣參加國際會議前來日本訪問的席海明強調，自由民主台灣是中國內部遭受迫害民族的希望，南蒙古的力量很小，需要台灣的支持，南蒙理解台灣政府在對中政策上必須做各種考慮的立場，南蒙至少期待民間的立法院能多關照同樣遭中國迫害的南蒙，也能和日本的國會一樣，成立一個「支持遭中國迫害的民族議員連盟」。

他表示，此次他到台灣開會時也見了幾位長期協助南蒙的人士，分別討論到今後如何建立支援管道的工作，「台灣是我們的希望」。

席海明此次來日最主的的是向日本說明南蒙積極準備向聯合國教科文組織（ＵＮＳＣＯ）申請，將中國文化大革命時大量屠殺南蒙民族登記為世界記憶遺產的動向。

席海明指出，根據內蒙大學教授郝維民在一九九一年編纂的「內蒙古自治區史」，中國文化大革命時代遭中共殺害的蒙古人大約兩萬七千九百人，但有其他的學者也指出，五十萬人遭逮捕，十萬人被殺害，加上遭到酷刑後死亡的人數總共超過三十萬人，這樣的慘狀是不能被遺忘的，必須讓全世界的人都知道一九六六年到七二年中國文化大革命時代，蒙古發生了什麼慘事。

目前全世界南蒙會議正在積極收集、整理當時的資料，並且將中文資料英文化，也必須要有國際法的專家協助，在經費上更須要各界支持南蒙人士的資助，預定明年五月之前向聯合國提出申請。

關於今年是中國成立「南蒙自治區七十週年」，世界南蒙會議是否有活動，席海明表示，「這是中國政府的事情」，和南蒙無關。

席海明將於二日晚間參加中國民運人士方政等人紀念「八九六四」天安門虐殺事件在東京舉辦的集會，三日下午前往駐日中國大使館做抗議活動，並在東京市區遊行示威。