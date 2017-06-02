施政滿意度第一名 賴清德：絕非買廣告而來

2017-06-02 15:34

〔記者蔡文居／台南報導〕對於外界質疑台南市施政滿意度第一名，是市府砸錢買廣告得來的。市長賴清德今天列席議會施政總質詢時，利用答詢機會提出澄清。他強調，市府施政滿意度第一名，是市府團隊不眠不休，積極向中央爭取經費，全力解決民眾的問題，因此而得到市民的認同，市府施政滿意度高，絕非買廣告而來的。

賴清德今天答詢議員蔡秋蘭時，肯定蔡對地方的用心。他表示，市府希望與每一席議員共同來關心地方建設，讓地方進步。

賴清德隨後話鋒一轉說，市府滿意度高，絕非買廣告能達此目標，但有些議員一直誤解南市滿意度第一名是買廣告來的。其實，每一縣市都有利用廣告進行城市行銷，而南市是做最少的。「不可能市府任何一個局處，為行銷台南市的觀光，花九十萬元讓觀光客、年輕人來台南玩，這樣就被會相關媒體評比為第一名。」

另外，今天稍早，市議員洪玉鳳也質疑市長與電台主持人康銀壽（志明）關係密切。她說，原本市長上他的電台談施政無可厚非，但關係過於密切，市長也不避嫌，讓人覺得志明在電台上「發號施令」，這也易讓部屬揣摩上意，而且也撇不清。她提醒市長，這樣的關係有其風險。

賴清德答詢說，「不應該在議事壂堂上，對一個無辜的人...」話沒話完，就因質詢時間到暫停。稍後，賴清德利用答詢蔡秋蘭的質詢，再提出澄清。

賴清德強調，市府施政滿意度第一，也絕非因他上志明的電台，聽友接到他的電話就會第一名，而是多年來，議員的監督加上市府團隊全力解決數十年的問題或創造新的價值，獲得市民認同，才有第一名。「千萬不要看到第一名就認為是買廣告，或是認為是志明的關係，而去故意扭曲志明，傷害無辜，千萬不要這樣，這是大家共同打拚的結果。」