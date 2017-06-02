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馬英九涉洩密案再出庭 與柯建銘無交集

2017-06-02  14:46

〔記者謝君臨、張文川／台北報導〕台北地院今第2次開庭審理前總統馬英九涉洩密、教唆洩密案，續行準備程序；下午近2點半開庭時間，告訴人立委柯建銘、被告馬英九才先後步入台北地檢署大門，2人均不發一語，但有趣的是，柯繞過服務台右方，馬則自服務台左方繞道，兩人一前一後，彼此沒有相遇，也沒有交集。

因受到梅雨鋒面及西南氣流影響，氣象局已針對台北市發布大豪雨特報，再加上馬已多次因洩密案至北檢、北院出庭，以往在場外高舉布條、呼口號的挺馬、反馬等壁壘分別場面，今已不復見，僅有穿著雨衣的警察仍冒雨堅守崗位，與三三兩兩的過往民眾形成強烈對比。

據了解，本次審理預計由檢、辯、告訴人柯建銘三方對於爭點、要傳喚的證人與待查證據進行確認。

北檢的起訴範圍包括2部分，一是102年8月31日深夜，馬英九向時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強洩漏偵查中的秘密，涉洩密；二是9月4日馬教唆黃世銘向江宜樺報告案情，涉教唆洩密。

今年3月14日，北檢依洩密、教唆洩密、違反通保法、個資法等罪嫌起訴馬，最重本刑3年。黃世銘向馬、江洩密案，已被判刑1年3月、易科罰金45萬元定讞。

柯建銘另案對馬英九提起刑事自訴，自訴範圍是9月1日馬涉教唆黃世銘第2度向馬洩密，與9月11日馬在國民黨考紀會前開記者會涉加重誹謗柯；北院今年3月28日判馬無罪，柯上訴高院，二審審理中。

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  • 馬英九涉洩密案出庭。（記者謝君臨攝）

    馬英九涉洩密案出庭。（記者謝君臨攝）

  • 立委柯建銘以告訴人身分出庭。（記者謝君臨攝）

    立委柯建銘以告訴人身分出庭。（記者謝君臨攝）

  • 台北地檢署大門外無反馬、挺馬民眾。（記者謝君臨攝）

    台北地檢署大門外無反馬、挺馬民眾。（記者謝君臨攝）

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