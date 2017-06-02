新埔范氏家廟修復工程動工 徐國勇代林全出席

2017-06-02 16:15

［記者黃美珠／新埔報導］今天早上在紛飛的細雨中，有160年歷史的新竹縣縣定古蹟、新埔范氏家廟啟動修復工程，結果不到10點，行政院發言人徐國勇就抵達動工祈福的典禮現場，引起在場者關注。面對記者「已經開始跑選舉行程了嗎？」，他笑答，「沒啦！跑『服務行程』啦！」

徐國勇說，行政院院長林全受邀出席這個古蹟修復動工的典禮，卻因一早台北大雨成災必須留守指揮，所以指派他出席。他是代表林全到場致意的。

至於他有沒有可能代表民進黨選下屆的新竹縣長？他重申：民進黨中央將以徵召的方式，挑選最適合的人來服務新竹縣鄉親。

他也說，當初他是受小英總統之託來服務新竹縣，跟縣長選舉無關。面對將來如果被徵召選新竹縣長，是否也會像接受小英「服務新竹縣」的指示一樣欣然接受？徐國勇說，一切還言之過早。

不過也在場的前台灣省主席林光華公開說，小英總統的浪漫台3線發展主軸還是「文化」，所以對全台客家信仰中心義民廟的整體規劃，和台3線周邊農特產的產銷，都以結合文化和地景、地貌、名勝來發展。

林光華強調，尤其古蹟是歷史的見證，所以小英總統非常重視新埔的3街6巷9宗祠計畫，因為客家人崇敬祖先、慎終追遠的行為在新埔最典型，而此案就是徐國勇服務（新竹縣）的第1案。

因為此案上呈後，不僅客委會、行政院長立刻同意，小英也贊成。小英還交給徐國勇來服務，「他服務得做得（可以），要選什麼都無妨」，強力向鄉親推薦徐國勇。

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