| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南橫台20線持續豪雨 向陽至利稻晚間暫時封閉 梅雨鋒面來襲 全台6/3停班課資訊（不斷更新）
 首頁 > 政治

新埔范氏家廟修復工程動工 徐國勇代林全出席

2017-06-02  16:15

［記者黃美珠／新埔報導］今天早上在紛飛的細雨中，有160年歷史的新竹縣縣定古蹟、新埔范氏家廟啟動修復工程，結果不到10點，行政院發言人徐國勇就抵達動工祈福的典禮現場，引起在場者關注。面對記者「已經開始跑選舉行程了嗎？」，他笑答，「沒啦！跑『服務行程』啦！」

徐國勇說，行政院院長林全受邀出席這個古蹟修復動工的典禮，卻因一早台北大雨成災必須留守指揮，所以指派他出席。他是代表林全到場致意的。

至於他有沒有可能代表民進黨選下屆的新竹縣長？他重申：民進黨中央將以徵召的方式，挑選最適合的人來服務新竹縣鄉親。

他也說，當初他是受小英總統之託來服務新竹縣，跟縣長選舉無關。面對將來如果被徵召選新竹縣長，是否也會像接受小英「服務新竹縣」的指示一樣欣然接受？徐國勇說，一切還言之過早。

不過也在場的前台灣省主席林光華公開說，小英總統的浪漫台3線發展主軸還是「文化」，所以對全台客家信仰中心義民廟的整體規劃，和台3線周邊農特產的產銷，都以結合文化和地景、地貌、名勝來發展。

林光華強調，尤其古蹟是歷史的見證，所以小英總統非常重視新埔的3街6巷9宗祠計畫，因為客家人崇敬祖先、慎終追遠的行為在新埔最典型，而此案就是徐國勇服務（新竹縣）的第1案。

因為此案上呈後，不僅客委會、行政院長立刻同意，小英也贊成。小英還交給徐國勇來服務，「他服務得做得（可以），要選什麼都無妨」，強力向鄉親推薦徐國勇。

相關影音

廣告
  • 行政院發言人徐國勇（右2）今天早上代表行政院長林全出席新埔范氏家廟修復工程動工，跟也被視為下屆新竹縣長熱門人「選」的國民黨立委林為洲（左1）、新竹縣副縣長楊文科（左2）難得同台。（記者黃美珠攝）

    行政院發言人徐國勇（右2）今天早上代表行政院長林全出席新埔范氏家廟修復工程動工，跟也被視為下屆新竹縣長熱門人「選」的國民黨立委林為洲（左1）、新竹縣副縣長楊文科（左2）難得同台。（記者黃美珠攝）

  • 行政院發言人徐國勇（左）今早出席新埔范氏家廟修復工程動工典禮時說，他是奉命代替人在台北留守指揮救災的閣揆林全到場的。（記者黃美珠攝）

    行政院發言人徐國勇（左）今早出席新埔范氏家廟修復工程動工典禮時說，他是奉命代替人在台北留守指揮救災的閣揆林全到場的。（記者黃美珠攝）

  • 前台灣省主席林光華跟鄉親推薦說，新埔的3街6巷9宗祠案，就是小英主席重視，交辦給政院發言人徐國勇服務新竹縣的第1案。（記者黃美珠攝）

    前台灣省主席林光華跟鄉親推薦說，新埔的3街6巷9宗祠案，就是小英主席重視，交辦給政院發言人徐國勇服務新竹縣的第1案。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 客家文化 徐國勇 新埔 范氏家廟
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：新埔范氏家廟修復工程動工 徐國勇代林全出席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.