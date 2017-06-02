台中驚傳斷掌焚屍案 警逮一嫌釐清中

2017-06-02 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市驚傳斷掌焚屍案﹗林姓男子昨凌晨被人發現陳屍偏僻重劃區內馬路上，由於死者雙手手掌被剁斷還遭焚屍，死狀相當悽慘，警方不排除是疑因詐賭或其他恩怨衍生的凶殺命案，獲報後擴大調閱重劃區周遭的路口監視器「以車追人」，18小時內迅速逮捕涉嫌行凶的林姓犯嫌，目前正進一步釐清相關案情及犯案動機。

位在台中市西屯區僑光科大附近的13期重劃區，昨凌晨近3點有重劃公司聘僱的保全員在區內巡邏時，就在靠近環中路上的一處偏僻馬路上赫見一具男焦屍報警，轄區第六分局獲報趕往拉起封鎖線堪察現場，發現臉部已被燒到面目全非的男焦屍，遭燒灼的範圍大都集中在上半身。

且更驚悚的是，男焦屍的雙手手掌都被剁斷，由於傷口並非整齊的規則切面，初步檢視應是經過疑似割鋸後的非一次性傷口，但手掌已不知去向。

警方從死者口袋內找到一張焚燒不完全的證件，查出死者是56歲的林姓男子，急欲釐清到底有什麼深仇大恨引來殺機，不排除是疑因詐賭或其他恩怨衍生的凶殺命案，只是陳屍現場地處重劃區偏僻馬路上，除附近僅有幾戶民宅通行，平時鮮少有車輛行經，尚未建構相關的路口監視器。

警方進一步擴大調閱重劃區周遭的路口監視器「以車追人」，發現凌晨1點多曾有一部白色自小客進入重劃區，駛離後又換開一部保時捷休旅車到北區後，48歲的林姓車主接著徒步進入一家商務旅館投宿。

警方強烈懷疑林嫌刻意製造「斷點」藉此規避追緝的意圖相當明顯，昨晚9點半在案發後的18小時內，循線趕往商旅逮捕涉案林嫌，同時在找到的白色自小客內發現血跡等可疑相關跡證，但林嫌到案後三緘其口，堅持要等到今天下午律師到場才願接受偵訊，警方目前正進一步釐清相關案情及犯案動機。