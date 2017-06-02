吳敦義台東謝票 傅崐萁趕來會面再轟中央

2017-06-02 13:28

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨主席當選人吳敦義今天到台東縣謝票，花蓮縣長傅崐萁從200公里外的花蓮，趕到台東縣議會與吳會面，並砲轟蔡總統「心中到底有沒有人民」；吳敦義則說，「傅縣長所提的，不是沒有道理」。

吳敦義近午到台東縣議會，與花東兩縣縣長及台東縣議長饒慶鈴、副議長陳宏宗與多位縣議員及台東市長張國洲等約20位人士會談，中午設宴款待地方人士及黨代表。

近來密集曝光砲打中央，增加能見度的花蓮縣長傅崐萁，今天也不錯過台東場合，專程前來，甚至比正在議事廳接受質詢的台東縣長黃健庭，還早一步見到吳敦義。

在會談結束後，吳敦義主動走向媒體接受提問，台東縣長黃健庭在旁，吳則要傅也一起來，但傅刻意避開，待吳受訪結束，傅才現身，在不接受媒體提問的狀態下，砲轟總統。

吳敦義表示，他與傅談到交通問題，認為傅近來所提的，不是沒有道理，特別是藍色公路問題，一艘船頂多載400部車，但有幾千上萬部車，要幾艘船載才夠？所以，政府應該加速加快改善公路。

傅則說：「花蓮跟台東是難兄難弟，蔡總統對花東人民的提問，如果可以的話，請先回答，不要太多政治口水，重點是今天新北市淹大水，蔡總統對花東人民的三問，請不要叫層級不夠的下屬單位來問，蔡總統心中到底有沒有人民，請趕快回答花東人民三問」。講完即離去。

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