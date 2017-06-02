水利建設造福百年 蔡英文：放下黨派成見推前瞻

總統蔡英文參加水利節，而北部有災情，她要水利署提高警覺。（記者蘇金鳳攝）

2017-06-02 13:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕水利署今天舉行水利節暨水利70週年慶祝大會，總統蔡英文致詞表示，這一、兩天，台灣又面臨豪大雨的挑戰，今天上午陸續傳出災情，請水利署務必提高警覺，全力以赴，一起度過此關。

面對前瞻計畫遭受批評，蔡英文利用致詞提出解釋，她表示，前瞻計劃的水資源環境建設，是解決台灣不缺水、不淹水問題的建設，是基本的要求，也是民眾最關心的事，人民關心的大事，就是政府最迫切的事，她呼籲立法院，是放下黨派成見時候，一起讓台灣前進。

總統蔡英文今天到台中市黎明辦公區，參加水利署舉辦水利節暨水利70週年慶祝大會，是水利節舉辦以來，首次到場頒獎的總統，蔡英文將終身成就獎頒給水利署第一任署長黃金山。

雖然場外有反年改團體抗議，但蔡英文仍然平靜地致詞，媒體詢問，場外大陣仗維安的看法，蔡英文則笑笑不回答。

蔡英文表示，今年台灣遭遇到70年降雨第二少的冬雨期，但是在水利署的積極因應下，有效的節省3.4億噸的水量，等於是1.7座石門水庫的水量。

蔡英文表示，這一、兩天，台灣又面臨豪大雨的挑戰，今天上午陸續傳出災情，請水利署務必提高警覺，全力以赴，一起度過此關。

蔡英文表示，現在台灣正面臨氣候變遷的挑戰，暴雨的頻率增加，讓水患的機率提高，而抗旱的能力跟世界各國也確實比較不足，尤其是經濟逐漸復甦的同時，水資源的需求，也會逐步成長，如果現在不因應，未來將產生水資源的缺口。

因此政府在前瞻基礎建設計劃方面，在水環境建設上，投入2500億元，為台灣打造不缺水、不淹水、喝好水、親近水的未來。

蔡英文表示，水環境建設有3個重點，就是加速、整合及前瞻，因此要用特別預算、要中央及地方合作，而且既已預料未來要面臨的問題，要藉由此機會，提出有效的對策，讓水環境能夠永續發展。

蔡英文表示，所以除了短期用防淤等工程來延長水庫儲水能量及壽命，中長期包括伏流水的開發、水源聯合運用、強化聯通調度，甚至節水循環新產業，開始要積極的做。

蔡英文強調，水利工程跟一般工程不同，需要很長的建設期，短時間內看不到成果，但是每一項重大水利建設的完成，都是造福後代的百年建設。