核二廠燃料池擴充被疑違法 黃國昌：將啟動行政救濟

2017-06-02 12:05

〔記者鄭鴻達／台北報導〕第二核能發電廠1號機的燃料池滿載，台灣電力公司提出裝載池改裝工程申請，並通過原子能委員會審查，以增加燃料棒存放空間。時代力量立委黃國昌與環保團體質疑申請程序違法，他們將提起行政救濟程序，以確保核能的安全。

為解決核二廠1號機燃料池已無多餘空間存放用過的燃料棒問題，台電於去年8月提出裝載池的修改安裝申請，原能會於4月通過此申請案，並預估在6月底完工，以延長核能發電機組的運轉時間。

對此，黃國昌邀請環保團體召開記者會呼籲社會關注，並表示該2.9億元標案的申請案得標廠商中，有改裝工程的承包商是原能會下轄之核能研究所，審查單位卻是原能會，且審查依據是法律位階不高的內部行政規則，違法事證明確，怎會有如此荒謬的事情。

環團台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，使用過的燃料棒，後續存放就必須依據「放射性物料管理法」之規定取得建照、使用執照，但原能會依據「核能電廠用過燃料池貯存格架改裝安全分析報告審查規範」來審查裝載池改裝，做法不符合法令規定。

黃國昌表示，呼籲台電立即停止相關改裝工程，核二廠在地居民將在蔡雅瀅協助下，他們決定將啟動行政救濟程序，並前往行政院遞訴願暨停止執行聲請狀，以要求停止違法之處分。