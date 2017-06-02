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蔡英文參加水利節 大批警力部署氣氛緊繃

2017-06-02  11:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕水利署今日舉行水利節表揚及慶祝活動，總統蔡英文特前往頒獎，是史上第一位參加水利節表揚活動的總統，但由於反年改的團體對蔡英文「如影隨形」，警方昨天就在黎明辦公區設置拒馬，把整個黎明辦公區團團圍住，讓今天慶祝活動蒙上陰影，媒體詢問蔡英文對大規模維安的看法，蔡英文則不答。

水利署今天舉辦水利70週年慶，但警方已獲得情資，有反年改團體要來抗爭，因此從昨天白天開始就架起拒馬，將整個黎明辦公區團團圍起，今天很多參加活動的民眾及媒體，都要經過層層關卡才能進入會場。

由於警方佈署人數相當多，因此黎明辦公區的各棟大樓內，也站了許多警方人員，準備隨時待命。

很多黎明辦公區的員工不免抱怨，水利節開辦以來，從未有如此肅殺的氣氛，黎明新村也從未有如此大規模的戒備，讓員工進出都很不方便，覺得原本歡樂的氣氛都沒有了，大家都覺得很誇張。

由於黎明辦公區有很多出入口，警方把所有出入口都圍住，進出都要有員工識別證，媒體要出示證件，今天來抗爭的反年改團體也只能兵分多路，分成多隊守住出入口，只要發現有疑似蔡英文座車，就猛按喇叭。

事實上，雖然蔡英文未看到陳抗團體，但是她在致詞時，禮堂外就響起陣陣的喇叭聲，禮堂聽得相當清楚，蔡英文在致詞完，頒獎給獲終身成就獎的前水利署長黃金山後，就驅車離去。

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  • 水利節表揚活動場外架起拒馬。（記者蘇金鳳攝）

    水利節表揚活動場外架起拒馬。（記者蘇金鳳攝）

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