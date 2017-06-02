扯！坍方期間 花蓮縣政府line民眾支持傅崐萁北市長民調

2017-06-02 11:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕5月29日蘇花公路嚴重坍方中斷當天，花蓮縣政府透過官方LINE，呼籲民眾投票支持花蓮縣長傅崐萁的台北市長民調。對此，民進黨發言人張志豪表示，當交通部跟所有團隊在搶修道路、海路紓運的同時，花蓮縣政府卻忙著發輔選傅崐萁台北市長的簡訊，「你自己到處罵人。請問你這幾天到底在忙什麼？」

傅崐萁日前登報質疑蔡政府沒有同理心來看待花蓮人的悲哀，坍方期間總統蔡英文神隱，交通部長賀陳旦失蹤。民進黨召開記者會，回擊傅崐萁根本就在蘇花公路坍方時，還在想台北市長選舉，並且透過縣政府的官方LINE來輔選催票。

身兼台北市議員的民進黨發言人阮昭雄說，他前陣子收到傅崑萁所贈的綠竹筍及大西瓜，令人遺憾的是當花蓮在地立委蕭美琴及行政團隊在搶救花蓮人回家的路的同時，傅崑萁夫婦卻一邊選舉造勢，一邊阻擋包含花東鐵路雙軌電氣化在內的前瞻基礎建設計畫，傅崑萁將花蓮縣政府當成競選台北市長的競選總部，做法非常不當。

張志豪指出，新政府上任第一年，不僅加速蘇花改的工程進度。更海上、鐵路雙管齊下，建立海上備援方案，並且拿出「北宜鐵路提速計畫」、「花東鐵路雙軌電氣化」、「台東潮州鐵路電氣化」，一次很多條。請問傅縣長，過去八年來，你都在做什麼？

張志豪質疑，傅縣長口口聲聲說要給花蓮人一條平安回家的路，但傅太太（國民黨立委徐榛蔚）卻成天在立法院杯葛花東鐵路雙軌電氣化等前瞻基礎建設。

張志豪說，傅崐萁為了自己的選舉私利，所以從坍方當天開始左打蔡英文總統，右批行政院長林全，甚至扭曲事實的說政府過去一年都沒處理蘇花公路坍方落石問題。

對於縣府回應說，LINE事件是網路小編失誤，小編已經請辭，阮昭雄說，現在不是農曆七月不要說鬼話，傅崐萁身為大縣長，竟然把責任推給小編，非常不負責任，希望他能自己出來說清楚。