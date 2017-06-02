藍營智庫：一帶一路若成功 新南向政策將失敗

2017-06-02 11:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國極力推動一帶一路政策，連帶衝擊我國新南向政策，國民黨智庫國家政策研究基金會今指出，政府不能用輕蔑態度看待經濟規模高達9千億美元的一帶一路，若不採取友善和好態度，面對中國打壓，新南向政策未來一定走不下去。

國政基金會執行長孫立群表示，中國藉由一帶一路擴展政治及經濟版圖，將過內生產貨物賣到國外，5月14日在北京舉行的「一帶一路國際合作高峰論壇」，更是有29個國家與會。

孫立群認為，總統蔡英文執政後，雖了解國際經貿對國家發展的重要性，也提出新南向政策，此絕非壞處，但有2個盲點，想用新南向政策去取代中國大陸貿易，把貿易當成零和遊戲。

國政基金會經發財政組召集人林祖嘉指出，一帶一路內容投資項目多元，投資總金額超過9千億美元，產生的經濟效益非常大。

林祖嘉說，除港口、機場、設備等基礎建設外，一帶一路規劃非常多經濟區，例如中巴經濟走廊、俄羅斯及蒙古經濟走廊、新亞歐經濟走廊、孟加拉及中國經濟走廊，更會設立56個經濟開發區，目前已有廠商進駐。

林提及，新南向政策的國家與一帶一路海上絲路的國家重疊性非常高，中國在印尼標到高鐵土建工程，若台灣能和中國合作，可以增加台灣廠商在新南向商機，若台灣與中國處於競爭，對岸一定會壓迫台灣在新南向的策略。