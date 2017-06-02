陳建仁再談年改：已走到「前所未有的一步」

2017-06-02 10:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕副總統陳建仁今天再次談及年金改革勢在必行，而政府堅持對話，同時以研究和證據作為基礎，如今年金改革已經走到「前所未有的一步」。

陳建仁今天早上出席「傅爾布萊特領袖論壇」開幕式。該論壇主題為「21世紀領導者的挑戰：公平、倫理與全球化」，陳建仁致詞時以「21世紀領導者的挑戰」為題發表短講。陳建仁談到領導力，首先說起他的父親、前高雄縣長陳新安，身為政治人物給他留下模範典型。從父親身上他學習到，一個好的領導者照顧貧者、病者與孤獨者。且身為公僕，應帶著如耶穌一般的服務精神，「不是來受人服事，而是服事人」。

陳建仁緊接著話鋒一轉談到年金改革，他指出目前的年金改革系統面臨巨大問題，雖然改革後退休金減少，但再不改革勢必破產，人們將什麼都領不到。於是蔡總統、他及其團隊決定推動這項艱難的改革。陳建仁強調，啟動改革以來，政府堅持對話，雖然很多人勸他「直接做下去就對了」，但他相信把人們聚在一起，透過長時間的討論和對話，最終人們越可能支持結果。

目前立法院正在討論年改法案，陳建仁說，雖然不保證會成功通過，但政府已經走到「前所未有的一步」。陳建仁強調，對話雖不容易，但政府同時進行詳細的研究統計與分析，進而以證據說話。出於他所受過的科學訓練，陳建仁說，領導人應有遠見，討論現在並放眼未來，且用證據和論述為基底說話，更有能力堅定地站在一定高度上領導。