| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》勇士冠軍戰大勝開胡 狂掃季後賽13連勝
 首頁 > 政治

陳建仁再談年改：已走到「前所未有的一步」

2017-06-02  10:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕副總統陳建仁今天再次談及年金改革勢在必行，而政府堅持對話，同時以研究和證據作為基礎，如今年金改革已經走到「前所未有的一步」。

陳建仁今天早上出席「傅爾布萊特領袖論壇」開幕式。該論壇主題為「21世紀領導者的挑戰：公平、倫理與全球化」，陳建仁致詞時以「21世紀領導者的挑戰」為題發表短講。陳建仁談到領導力，首先說起他的父親、前高雄縣長陳新安，身為政治人物給他留下模範典型。從父親身上他學習到，一個好的領導者照顧貧者、病者與孤獨者。且身為公僕，應帶著如耶穌一般的服務精神，「不是來受人服事，而是服事人」。

陳建仁緊接著話鋒一轉談到年金改革，他指出目前的年金改革系統面臨巨大問題，雖然改革後退休金減少，但再不改革勢必破產，人們將什麼都領不到。於是蔡總統、他及其團隊決定推動這項艱難的改革。陳建仁強調，啟動改革以來，政府堅持對話，雖然很多人勸他「直接做下去就對了」，但他相信把人們聚在一起，透過長時間的討論和對話，最終人們越可能支持結果。

目前立法院正在討論年改法案，陳建仁說，雖然不保證會成功通過，但政府已經走到「前所未有的一步」。陳建仁強調，對話雖不容易，但政府同時進行詳細的研究統計與分析，進而以證據說話。出於他所受過的科學訓練，陳建仁說，領導人應有遠見，討論現在並放眼未來，且用證據和論述為基底說話，更有能力堅定地站在一定高度上領導。

廣告
  • 副總統陳建仁出席「傅爾布萊特領袖論壇：21世紀領導者的挑戰」。（記者方賓照攝）

    副總統陳建仁出席「傅爾布萊特領袖論壇：21世紀領導者的挑戰」。（記者方賓照攝）

  • 副總統陳建仁出席「傅爾布萊特領袖論壇」開幕式，談領導者的挑戰。（記者呂伊萱攝）

    副總統陳建仁出席「傅爾布萊特領袖論壇」開幕式，談領導者的挑戰。（記者呂伊萱攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 陳建仁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：陳建仁再談年改：已走到「前所未有的一步」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.