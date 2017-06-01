綠爆料傅崐萁在蘇花路斷時 傳參選北市長LINE訊息

2017-06-01 22:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕5月29日蘇花公路因落石阻斷雙向交通，立委蕭美琴緊急協調交通部啟動「備援機制」海路紓運。不過民進黨發言人張志豪今天在臉書爆料，花蓮縣政府竟然在當天晚間透過官方LINE，呼籲民眾踴躍投票支持傅崐萁的台北市長候選人民調，張志豪痛批，傅崐萁竟然還在節目上大言不慚，其實就是做賊心虛！

台9線蘇花公路112.6K因連日降雨，於5月28日下午開始發生落石坍方封路，張志豪今天於臉書出示截圖指出，花蓮縣政府官方LINE於5月29日發出參選訊息。

根據截圖，這封訊息的內容為「花蓮縣長傅崐萁名列民調中心台北市長候選人一員，歡迎踴躍投票，給予支持，讓我們一起出『萁』致勝！！！」並且附上投票連結。

張志豪說，竟有地方父母官枉顧縣民及旅客生命財產安全，一心只想他的台北市長大夢，這樣的做法令人感到匪夷所思。當外界不斷質疑他5月29日向縣民發出參選簡訊，傅崐萁卻一再迴避！其實就是做賊心虛。

張志豪說，在緊急危難時刻，傅縣長把人民生命財產安全視為無物，一心只想著政治操作，所以左打蔡英文總統，右批林全院長，甚至扭曲事實的說政府過去一年都沒處理蘇花公路坍方落石問題，那請問馬過去的8年，也有落石坍方造成公路中斷，傅縣長人在哪裡？「選台北市長前，先把簡訊的事說清楚！」