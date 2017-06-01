吳敦義彰縣拿下逾萬票 直呼這個家庭了不起

謝衣鳳一手幫吳敦義建立臉書粉絲，短短2個月內把粉絲人次衝到10萬人以上。（記者張聰秋攝）

2017-06-01 21:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨主席當選人吳敦義在彰化縣獲得59％選票，得票總數約1萬2000多票，僅次於南投縣，更高於全國平均52％得票率，今晚，他在彰化縣議會新廈會館參加謝票感恩餐會時，他說，他要感謝「謝家」是一個很了不起的家庭。

今晚，吳敦義和其妻子一起出席這場由彰化議長謝典霖家族舉辦的謝票感恩餐會，現場席開25桌、約300人參加，吳敦義逐一和在場人士握手致意，立委王惠美、全國農會理事長蕭景田、前縣長阮剛猛、副議長許原龍等人同桌餐敘，場面熱鬧。

吳敦義舉杯一口喝掉半杯紅酒，感謝黨員們相挺，展現好心情，他上台致詞時誇讚謝家是「一個很了不起的家庭」，稱讚謝典霖的爸爸謝新隆，不僅是三大有線公司董事長，還有氣魄大、勇氣大、精神大等「三大」，語畢，現場響起如雷掌聲。

緊接，吳敦義感謝謝新隆的妻子前立委鄭汝芬，以及謝典霖大姊彰化縣青工會總會長謝衣鳳。

吳敦義說，打選戰時，謝衣鳳一手幫他建立臉書粉絲，短短2個月內把粉絲人次衝到10萬人以上，讓他由衷佩服年輕人才能，而他同時感謝去年12月在他還沒有決定要參選黨主席時，謝典霖在議會為他舉辦餐會，成為鼓舞他參選的最大力量，並在今年元月9日宣佈參選，讓他有機會當選黨主席。

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