民代質疑台南T-Bike虧損 交通局理有話要說...

台南T-Bike上路近1年，已超過20萬人次使用。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-01 21:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南T-Bike自去年8月上路以來，已超過20萬人次使用，市議員陳秋萍今日質詢指出，目前啟用33站，營運收入125萬4880元 ，不到3個月就滿1年，1年營運費用還要給廠商2600多萬元，每年虧損2000多萬元，再加上建置費用1億多元，雖然大眾運輸不能當成營利事業看待，但市府也該想出對策好好因應，並減少「虧損」！

南市交通局指出，公共自行車是城市公共運輸服務重要一環，不應單純以營利為目的，其他縣市如YouBike系統的台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市及彰化縣，都是政府編列經費補貼騎乘優惠，相關收入歸營運者。

而高雄市C-bike、屏東縣P-bike及南市T-Bike，則以政府負責建置、委託民間維運、相關收入歸政府，無需額外編列經費補貼營運。交通局強調，相較之下，支出費用較少，而且T-Bike是由在地產、官、學各界共同合作，除讓T-Bike更符合台南地區的使用習性外，同時也帶動相關產業的產值及增加本地就業機會。

交通局表示，為達永續經營目標，已規劃增加T-Bike營運收入方案，例如收取廣告權利金、推廣行銷活動，增加使用次數及收入等，另外目前T-Bike至今年底提供前30分鐘免費騎乘優惠，回饋市民免費騎乘，考量使用者付費原則，將於年底前檢討相關費率。

交通局統計，現已營運33站，6月將擴充至52站，累計使用人次已超過20萬次， 5月車輛平均週轉率每日4.58車次，假日最高週轉率達8.08車次，已初步達站點規模經濟及節能減碳效果。