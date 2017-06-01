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阿扁不顧手抖回信中監 信件內容曝光

2017-06-01  21:00

〔即時新聞／綜合報導〕台中監獄日前致函前總統陳水扁，要求扁另於醫療團隊以外醫院看診，且往後離開住所須事前提出申請。據悉，該信函讓扁大為不滿，親筆寫信回覆中監，除強調他的主治醫師陳順勝無可取代，也質疑難道連探望家人也要經過申請？

陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿向媒體透露，扁收到中監的公文後情緒激動，不顧手抖親筆寫了滿滿兩頁的信回覆中監。據《民視新聞》揭露的信件內容，針對中監要求他離開住居所必須事前申請，扁質疑，「我住高雄，戶籍地在台南，哪裡是我的居住所？還是我是軟禁在高雄人文首璽，只要離開人文首璽，都要立即報告監獄我的行止？」、「連探望家人也要申請嗎？」

而對於中監批評其醫療團隊未能嚴守醫療專業、要求他另赴其他醫學中心就診，扁表示，「陳順勝醫師精神醫學的學術專業能力自有口碑」、「多年來唯一對我的最清楚掌握的陳醫師，一旦被撤換，不是任何人所能取代扮演」。

另關於媒體報導高等法院將傳扁出庭，陳昭姿受訪表示，陳水扁本人和他的律師，迄今都沒有收到高院傳票，用新聞稿公諸於世，她認為很不妥當。對於扁的病情嚴重程度屢受外界質疑，陳昭姿表示，醫療團隊的兩位專家，包括精神科醫師及神經科醫師都很清楚地說，扁的大腦退化性病變一直惡化中，不可能改變了。

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  • 陳水扁致信台中監獄，除強調他的主治醫師陳順勝無可取代，也質疑難道連探望家人也要經過申請？（資料照，記者羅沛德攝）

    陳水扁致信台中監獄，除強調他的主治醫師陳順勝無可取代，也質疑難道連探望家人也要經過申請？（資料照，記者羅沛德攝）

  • 陳水扁質疑，「我住高雄，戶籍地在台南，哪裡是我的居住所？還是我是軟禁在高雄人文首璽，只要離開人文首璽，都要立即報告監獄我的行止？」（圖擷取自民視新聞）

    陳水扁質疑，「我住高雄，戶籍地在台南，哪裡是我的居住所？還是我是軟禁在高雄人文首璽，只要離開人文首璽，都要立即報告監獄我的行止？」（圖擷取自民視新聞）

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