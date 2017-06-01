都發局換了承辦人就換標準？ 中市議員直斥刁難

2017-06-01 18:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市民眾以丁種建築用地新蓋廠房，都發局核發建照後抽查，反要求變更設計停工，市議員張雅旻今天直斥換了承辦人就換標準、刁難；議員蕭隆澤也質疑，以前臨人行道申請建照只要各退縮2米即可，現在卻得多繳停管基金，怒批市府死要錢，這會陷市長林佳龍於不義。

張雅旻在議會質詢時表示，民眾以丁種建築用地於去年向市府申請廠房新建工程，經都發局核發建照，半年原已完成鋼骨組立。都發局上月抽查，認為「未依建築線指示內容退縮建築線」，要求辦理變更設計，民眾只得停工申覆。

她質疑，都發局事後擴大解釋法條，發了建照又朝令夕改，還推說「那是建築師的問題」刁難守法民眾，根本就是一法多本、各自解釋、換了承辦人就換標準，這到底是「服務型市府」？還是「擾民型市府」？要求都發局檢討。

另外，蕭隆澤表示，潭子都市計畫內臨人行步道申請建照，縣市合併前4米人行道只要各退縮2米供車通行，充做大樓出入口即可，現在卻得繳交停車代金再准建照，讓民眾感覺死要錢；2位議員齊聲罵，這種市府官員會害死林佳龍。

都發局長王俊傑回應，抽查時因對面臨道路寬度的留設有疑義，所以列為缺失，後經建築師提出疑義，市府釐清相關法規後，已解除列管復工。另，去年潭子都市計畫通過前，以繳納代金方式取代附設停車空間，是起造人的選擇，政府依此規劃發給建照，已全繳庫，行政程序已終結。