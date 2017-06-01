中國「網路安全法」生效 陸委會提醒國人、台商注意

2017-06-01 17:31

〔記者施曉光／台北報導〕中國政府為了加強網路管制而通過的「網路安全法」，已於今日正式生效，陸委會副主委邱垂正在今日例行記者會上提醒國人要注意相關規定，台商應該審慎評估可能的投資風險、商業機密保護等問題。

邱垂正表示，中國大陸的「網路安全法」規定網路使用者應提供身分訊息、禁止匿名並賦予政府相關機關的監管權限，加重網路使用者的法律責任與義務，引起國際社會高度擔憂，陸委會將持續關注相關訊息以及後續執行狀況，並呼籲對岸應落實民眾權益的保障，尊重言論表達自由以及使用網路的權力。

中國「網路安全法」內容除了嚴懲網路詐騙及網路攻擊，保護關鍵資訊基礎設施，推動網路實名制法令化，其中最具爭議的就是以維護國家安全、社會公共秩序，處置重大突發社會安全事件需要為由，可經國務院決定或者批准後，在特定區域對網路通訊採取限制等臨時措施。

由於中國「六四」二十八週年紀念日即將來臨，邱垂正指出，陸委會將在「六四」前夕發表正式新聞稿，表達看法，他並強調，自由、民主、人權、法治是全世界的普世價值，呼籲對岸要認真省思並落實民主化與保障人權，朝向更多元開放的和諧社會發展，陸委會也會持續關注中國大陸人權議題，並希望對岸妥善處置李明哲案，保障李的基本人權，

邱垂正表示，陸委會昨日邀集法務部、刑事局研討救援李明哲事宜，會中決定將向陸方要求向我方通報，並保障李明哲應有的法律權利，並同意讓家屬赴陸人道探視，政府會持續協助爭取促成。

有關家屬是否聘請律師問題，邱垂正表示，依照對岸法律實務，後續司法程序可由李明哲的近親屬聘請律師，至於未來是否聘請律師，政府尊重家屬決定，如果家屬要聘，陸委會及海基會將予以協助，陸委會、法務部、海基會並將持續透過既有溝通聯繫機制，要求對岸依司法互助協議通報並保障李明哲權益，以及要求國台辦核發家屬入出境證件，至於陸委會是否派員赴陸協商，將再與對岸溝通，希望朝向對各方都有利的方向發展。