回擊傅崐萁 蔡英文臉書po文：改善東部交通不靠口水

2017-06-01 17:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蘇花公路坍方中斷，花蓮縣長傅崐萁指總統和交通部長未到花蓮關心。總統蔡英文今天在臉書ＰＯ出「麗娜輪」與「合富快輪」的紓運影片回嗆，要改善東部交通，靠的不是交通中斷時的口水，而是平常的實在準備；她希望各界能夠放下黨派成見，支持前瞻基礎建設，加速花東交通的改善。

蔡英文表示，這次因為天災導致蘇花公路中斷，政府第一次啟動了海路備援機制，安排了「麗娜輪」與「合富快輪」載運旅客及車輛。2天下來一共疏運了1701人、各式車輛超過500輛，她要感謝緊急支援的工作人員，更要感謝為冒險搶修道路的工作同仁。

蔡英文說，不敢忘記花東鄉親念茲在茲的就是一條「安全回家的路」，要改善東部交通，靠的不是交通中斷時的口水，而是平常的實在準備，現在蘇花改工程正加緊進行，年底蘇澳東澳段就會通車。另外，「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」、「花東公路改善與景觀大道計畫」等公路建設也都持續進行，政府會為花東鄉親把關，確保這些工程如期如質完成。

蔡英文也提到，透過前瞻基礎建設計畫，政府更規劃推動「北宜鐵路提速工程」以及「花東鐵路雙軌全線電氣化」。另外也會推動「台鐵電務智慧化提升計畫」、「票務系統整合再造計畫」，全系統的升級台鐵的服務能量，花東鄉親南來北往將會越來越便利。

不管是舊計畫還是新計畫，蔡英文表示，對東部交通有幫助的，都會全力去做。她也希望各界能夠放下黨派成見，支持前瞻基礎建設，加速花東交通的改善。

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