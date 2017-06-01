京華城自救會再陳抗 柯：依法解決

2017-06-01 16:22

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕京華城容積爭議未解，京華城小股東今午再度聚集北市議會，趁台北市長柯文哲至議會進行市政總質詢時，再向柯遞交陳情書，高喊「柯市長還我560」等口號，柯文哲接下陳情書後，秒閃離開現場走進議會進行市政總質詢答詢。

市長柯文哲詢答時說，依法解決；都發局長林洲民說，應遞案才能判斷。

今午超過百名京華城股東自救會成員齊聚議會門口拉布條陳情，並指京華城捐錢又捐地，付出代價，容積率560%合法取得，京華城股東自救會整整等待了10年，好不容易監察院糾正函文出來，卻仍無法還京華城容積率560%的公道，自救會只好再向柯市長陳情「請柯青天救救小股東」。

台北市議會今天下午召開市政總質詢，民進黨籍市議員高嘉瑜質詢時，提到京華城容積率問題，要求市長柯文哲、副市長林欽榮和都發局長林洲民表態。

柯文哲說，一切依法行政，法律問題法律解決，最終還是要透過法律程序，不可能要任何一個公務員去處理。副市長林欽榮則指，經請示內政部，內政部指交由主辦機關都發局決定。

都發局長林洲民在議場指，今早開會討論，認為整個基地街廓的容積率是392%，但開發及含回饋是560%，未來開發及回饋會有2個算法，需要京華城遞案才能判斷。

林洲民稍後受訪說明，560%容積率是包含L型西北角基地，但京華城公司從第一天就沒有加入西北角，都市計畫也把京華城基地和西北角基地分開。

林指出，京華城公司如果永遠不想和西北角的土地所有權人一起開發，就要向市府提出完整的規劃報告，其中，最重要的部分是公益回饋，遞案後市府才能根據規劃報告進行判斷。