北藝爛尾樓有弊？ 柯P允諾送檢調偵辦

2017-06-01 16:27

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會施政總質詢，台北市議員陳政忠指出，台北藝術中心爛尾樓竟追加預算3.82億元，且他進一步調查發現，質疑北市府瀆職委託的監造大元聯合建築事務所、大都會建築事務所，超額認列施工進度，圖利工程款達2.13億元。柯文哲答詢，指他無法替前朝辯護，對於是否要移送檢調偵辦？柯脫口說：「還是會送」。

台北市政風處長沈鳳樑坦言，初步比對，確實有些工程項目「還沒有做到」，或是有瑕疵的部分。但陳政忠不滿，沈鳳樑回應提及「瑕疵」，指工程就只分有做跟沒做而已、有沒有達到真實工程進度。

北藝工程除了被指控超額追認工程款2.13億元，陳政忠還指出，其設計監造費達工程款的15％、7.64億元，反觀台中歌劇院則13％、6.62億元、高雄衛武營10.8％、5.5億元，一般工程設計監造費則占5至7％，到底誰從中獲利？他還指該工程人謀不臧，埋著40幾項特殊建材及工法，一定有圖利。

柯文哲坦言，15％設計監造費是法律上限，為何用法律上限？他們無法替代回答。陳政忠則數度要求柯文哲全案移送檢調偵辦，起初柯文哲還說，「回去看看怎麼處理」、「議員指責東西，我無法替前朝辯護，我們來的時候已經搖搖欲墜，我們還是要解決問題」，最後柯脫口說「還是會送（檢調）。」

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