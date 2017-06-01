| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

北藝爛尾樓有弊？ 柯P允諾送檢調偵辦

2017-06-01  16:27

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會施政總質詢，台北市議員陳政忠指出，台北藝術中心爛尾樓竟追加預算3.82億元，且他進一步調查發現，質疑北市府瀆職委託的監造大元聯合建築事務所、大都會建築事務所，超額認列施工進度，圖利工程款達2.13億元。柯文哲答詢，指他無法替前朝辯護，對於是否要移送檢調偵辦？柯脫口說：「還是會送」。

台北市政風處長沈鳳樑坦言，初步比對，確實有些工程項目「還沒有做到」，或是有瑕疵的部分。但陳政忠不滿，沈鳳樑回應提及「瑕疵」，指工程就只分有做跟沒做而已、有沒有達到真實工程進度。

北藝工程除了被指控超額追認工程款2.13億元，陳政忠還指出，其設計監造費達工程款的15％、7.64億元，反觀台中歌劇院則13％、6.62億元、高雄衛武營10.8％、5.5億元，一般工程設計監造費則占5至7％，到底誰從中獲利？他還指該工程人謀不臧，埋著40幾項特殊建材及工法，一定有圖利。

柯文哲坦言，15％設計監造費是法律上限，為何用法律上限？他們無法替代回答。陳政忠則數度要求柯文哲全案移送檢調偵辦，起初柯文哲還說，「回去看看怎麼處理」、「議員指責東西，我無法替前朝辯護，我們來的時候已經搖搖欲墜，我們還是要解決問題」，最後柯脫口說「還是會送（檢調）。」

相關影音

廣告
  • 柯文哲接受陳政忠質詢。針對北藝爛尾樓有弊？ 柯P允諾送檢調偵辦。（記者郭安家攝）

    柯文哲接受陳政忠質詢。針對北藝爛尾樓有弊？ 柯P允諾送檢調偵辦。（記者郭安家攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北藝爛尾樓 有弊 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：北藝爛尾樓有弊？ 柯P允諾送檢調偵辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.