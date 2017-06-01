談前瞻計畫 蘇嘉全籲政院、縣市長都該說明

2017-06-01 16:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院長蘇嘉全今表示，如果行政院認為前瞻計畫是個好的計劃，不只行政院應該好好宣傳、各縣市政府也應該加入宣導。蘇嘉全說，他擔任過屏東縣長，好不容易爭取到的地方建設，應該跟縣民好好說明。

蘇嘉全下午在接見紐西蘭商工辦事處代表受訪時作上述表示。蘇嘉全強調，好的政策如果不說明，人民就會對內容產生質疑，如果行政院認為前瞻計畫是好的計劃，行政院、各縣市政府都應該好好跟縣市民說明；蘇嘉全說，這不僅是執政黨的責任，在野黨也應該用理性角度好好思考，不然民眾同樣沒辦法受到中央照顧。