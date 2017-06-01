批手伸入校園 民進黨酸:國民黨覺得年輕人容易被洗腦

2017-06-01 16:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨「滴學堂」這期將舉辦鄉民史學講堂，找來馬雅國駐臺辦事處、野蠻小邦周、海獅說、謝金魚等網路社群紅人來用逗趣幽默的方式講歷史。此外，民進黨也將在暑假舉辦青年營隊，目前報名人數已經破表。對於國民黨今天批評民進黨將手伸入校園，民進黨青年部副主任何孟樺不以為然的說，國民黨就是因為覺得年輕人沒主體性、不會獨立思考，才覺得容易被洗腦，才會反應這麼大。

民進黨民主學院所舉辦的「滴學堂」將在6月舉辦4堂歷史講座，邀請馬雅國駐臺辦事處、野蠻小邦周、說書人神奇海獅、謝金魚這幾位立志把艱澀的歷史說給所有人聽的青年，講述「歷史上的青年們的故事」。看看這些青年做了什麼，進而影響了國家的歷史？

民主學院主任、民進黨發言人吳沛憶說，新時代的政黨本來就要多聆聽、了解年輕人的心聲，找年輕人有興趣的事情，而不是像過去用威權、控制組織的方式。像是民進黨6月所舉辦的歷史講座，就是希望透過跟喜歡歷史的社群合作互動，進而推動永續歷史的學習。

民進黨青年部副主任何孟樺說，民進黨將於暑假舉辦2個營隊，第1個營隊在7月，對象鎖定高中、高職生，希望大家能夠了解公共事務。

第2個「選戰培力營隊」將於8月舉行，針對18到35歲的大專或社會青年，對選舉或政治有興趣者，都可以報名參加，目前有一些人進入到黨部工作，有一些在學青年則留在國會實習。兩個營隊各錄取30人，目前已經超過百人報名，本週五（6月2日）截止報名。

對於國民黨文傳會副主委胡文琦今天指控民進黨介入校園運作，用「駐校代表」的手法進入校園。何孟樺分析，從國民黨反應這麼大，就可以看出民進黨與國民黨對年輕人的不同想像。

何孟樺進一步說，民進黨重視年輕人的主體性，所以用各種課程、營隊來培訓，或是跟大家接觸，而國民黨就是認為年輕人沒有思考能力，容易被動員、被洗腦。「我們不會用國民黨的方式去接觸青年，甚至還把2008年的東西拿出來冷飯熱炒。」

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