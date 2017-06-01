回應關說案 宋富美：邱太三沒這麼大權力

2017-06-01 16:35

〔記者黃欣柏／台北報導〕法務部長邱太三上午針對三立「新台灣加油」節目，爆料他替妻子宋富美關說一事召開記者會，而稍早三立「前進新台灣」也在節目中直接致電宋富美，宋在電話中強調，邱當時只是一名大學教授，根本沒有那麼大的權利可以關說。

宋富美接受三立電訪時指出，二○○七年時立法院決議要擴展法官來源，當時司法院就曾發函詢問多位離職法官是否願意回任，但她當時人在美國攻讀博士學位，所以一直到二○一一年拿到學位後才去申請，申請程序跟其他法官都完全相同，沒有哪一點跟別人不一樣。

對於名嘴爆料她「指定回任」台中高分院，宋富美表示，她本來是台北高等行政法院的法官，回任時是先回到台中地方法院，任職兩年後才調台中高分院，完全是照程序走，當時回任的法官有好幾位，都是先到地院再到二審法院，大家可以去調查，「這有什麼好關說的?」

宋富美痛批，名嘴的說法「實在太荒謬」，當時並非只有她一個人可以回任，根本沒必要關說，且當時邱太三只不過是一名系主任，「誰會理一個系主任」，不解邱有什麼權力去關說。

針對上月30日、31日，「新台灣加油」接連指稱邱太三替妻子關說回任法官，邱太三也回應，自己當時只是台中地區一所大學的系主任，且當時立院大多是國民黨席次，「我何德何能可對國民黨施壓?」要求節目主持人廖筱君與法治時報社長黃越宏等人在5日內道歉，否則將提起自訴。（更新時間：17:21分）