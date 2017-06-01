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邱太三怒槓政論節目 律師周武榮差點進場對壘

2017-06-01  15:25

〔記者溫于德／台北報導〕法務部長邱太三上午召開「反擊新台灣加油」記者會表示，否認節目上指控他替太太宋富美關說一事；被指控對象包括節目主持人廖筱君與名嘴黃越宏進場回應外，唯一未到場律師周武榮，一度試圖到場了解，但他稍早受訪時表示，當時被法務部人員擋下、未被同意放行，事後對於邱記者會上所指，他認為邱「應視貞操如皇后般珍貴」、不容質疑，並主動聲請調查，再予澄清。

周提到，邱身為法務部長應是貞操與法官相同，如皇后般珍貴地不容質疑；且他被總統蔡英文委以司改重任後，應更平等對待所有媒體，不能也不行分為大、小媒體（指法治時報），因在現今網路發達的時代，上網即可被得知邱被指控關說一事，他適當作法應是向大眾澄清，而非當作此事不存在。

其次，周認為邱今在法務部開記者會的作法，屬違反法律原則；他質疑，邱部長為澄清私事開記者會是否請假？且又是以何種身分開記者會？周表示，邱應以個人身分開記者會，若要以部長身分在法務部開記者會，應找來政風室或廉政署陪同開會，才能避免落人口實。

第三，周強調邱應迴避關說一事；他以法律專業角度解釋，整起事件牽涉邱本身，不該由他出面澄清，否則依據經驗，被告絕對強調自己無罪。周說，適合邱的做法應是主動出面聲請調查，再拿出結果澄清，方能使外界相信，並非高調開記者會對媒體強調事件屬子虛烏有。

周最後也說，關說案未來若進入司法程序，很難排除調查人員對於邱是法務部長官的顧忌，而不敢盡情查辦。至於自己可能挨告，周表示尊重，應屬個人權利。

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  • 法務部長邱太三不滿三立電視台「新台灣加油」節目，指稱他替太太宋富美關說，讓宋回任法官，1日在法務部召開「反擊新台灣加油」記者會，要求節目主持人廖筱君、名嘴黃越宏和律師周武榮等人5天內公開道歉，否則將提起刑事自訴和附帶民事賠償。（記者劉信德攝）

    法務部長邱太三不滿三立電視台「新台灣加油」節目，指稱他替太太宋富美關說，讓宋回任法官，1日在法務部召開「反擊新台灣加油」記者會，要求節目主持人廖筱君、名嘴黃越宏和律師周武榮等人5天內公開道歉，否則將提起刑事自訴和附帶民事賠償。（記者劉信德攝）

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