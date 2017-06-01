前瞻創5萬就業機會？ 黃國昌揭國發會「驚人」算法....

2017-06-01 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕行政院發言人徐國勇日前指出，前瞻計畫是經過政府長期的醞釀規劃，預計8年可創造4萬到5萬個就業機會。時代力量立委黃國昌對於這個數字存疑，去函國發會詢問計算方法。

黃國昌在臉書PO文表示，「我完全沒有想到，國發會的推估方式，竟然如此簡單。

簡單到令人不敢置信」，並且詳列國發會計算方法如下：

1.前瞻八年的總經費是882,490,000,000，平均一年110,311,250,000元。

2.國發會的計算，奠基在兩個假設條件：

A.總經費先扣除15%的土地費用，然後20%-25%的工程經費用於人力；

B.營造業受僱員工平均每月薪資43,000元，每年領12個月。

3.因此，平均增加就業機會為36343-45429人。

算式：

110,311,250,000*（1-15%）*20% / （43000*12） = 36343

110,311,250,000*（1-15%）*25% / （43000*12） = 45429

黃國昌指出，「增加3萬6千多人到4萬5千多人，國發會說四捨五入，所以是4-5萬人。

嗯。您贊同國發會這樣的推估嗎」，並且批評，「依建設項目估計的平均就業機會，數字絕對是錯的，行政院應該明確予以更正」。

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