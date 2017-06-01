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副總統陳建仁：希望生技業界「有話就要說」

2017-06-01  14:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕副總統陳建仁今（1）日上午出席「台灣生技醫藥產業聯盟成立大會」，除肯定該聯盟的成立有助台灣生醫產業的發展，並期許未來政府與民間共同努力，打造台灣成為「亞太生醫研發重鎮」。陳建仁也希望業界「有話就要說」，且不斷督促政府，才能讓政府瞭解如何改善。

台灣生技醫藥產業聯盟今天舉辦成立大會，科技部次長蘇芳慶、衛福部次長何啟功都出席這項活動。

陳建仁致詞時表示，生技醫藥產業是蔡總統上任後一直推動的產業發展計畫之一。去（2016）年11月他曾至竹北生醫園區，為行政院推動的「生醫產業創新方案執行中心」揭牌，當時該中心執行長、科技部次長蘇芳慶甫就任，即回應產業「單一窗口」的需求，解決業界研發產品進出口的效率問題。

陳建仁指出，「台灣生技醫藥產業聯盟」成立目的，是為了讓業界與政府有聯結、對話的窗口與平台，該聯盟雖尚在籌備期間，但事實上，已與政府之間進行了許多溝通與協調，包括衛福部食藥署署長吳秀梅甫上任，即積極與產業界良性互動與交流。

陳建仁認為，政府有一些事情是很難做到的，因此「做不到的不要隨便答應」，以免業界有不切實際的期望；然而，政府也會擬定改善措施，訂定目標且循序漸進。

陳建仁也希望業界「有話就要說」，且不斷督促政府，才能讓政府瞭解如何改善，致力協助業界在研發創新上蓬勃發展，除了帶給台灣更好的生醫產業，也給全世界人民更好的健康福祉。

陳建仁也強調，生技醫藥產業的發展，未來需要科技部、衛福部等跨部會整合，也期許「台灣生技醫藥產業聯盟」除了就相關議題進行討論，也能幫助業界與政府進行溝通，一同打造台灣成為「亞太生醫研發重鎮」。未來，政府也將致力協助各界研發與創新，延攬國外的基金與人才，希望醫界、學界與政府「一起走下去」，讓台灣生醫產業成為「兆元產業」。

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  • 副總統陳建仁參加台灣生技醫藥產業聯盟成立大會，陳建仁在會中致詞，向業者喊話有話就說。（記者王藝菘攝）

    副總統陳建仁參加台灣生技醫藥產業聯盟成立大會，陳建仁在會中致詞，向業者喊話有話就說。（記者王藝菘攝）

  • 副總統陳建仁參加台灣生技醫藥產業聯盟成立大會。（記者王藝菘攝）

    副總統陳建仁參加台灣生技醫藥產業聯盟成立大會。（記者王藝菘攝）

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