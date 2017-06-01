雙城論壇傳取消 柯跳針說「中國態度就是那樣」

2017-06-01 14:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨籍台北市議員高嘉瑜今在議會市政總質詢時，質詢市長柯文哲雙城論壇可能取消一事時，柯跳針指中國的態度一直都是那樣，只能先表達善意，再來就是看對方的誠意。不過，面對議員逼問柯口中的那樣到底是哪樣？柯卻不願明說，僅不斷重複「就那樣！」

每年例行舉辦的台北、上海雙城論壇，今年原敲定6月25日至27日在上海舉辦，但近期卻疑似因李明哲事件加上WHA世界衛生大會中，兩岸衝突較勁影響，傳出北京中央緊急對迫在眼前的雙城論壇喊「卡」的消息。

高嘉瑜質詢，去年雙城論壇在台北舉辦，上海僅指派部長等級的官員來台，今年輪到上海舉辦，則是不斷延期，且中國甚至連世大運團體賽都不參加，柯文哲所謂的先釋出善意，根本就得不到中國善意的回應，對方根本沒有把台灣當成一個國家，問柯有沒有感受到蔡政府上任後，中國態度的轉變？

柯文哲指，仍持續跟上海溝通中，原則上會在世大運前舉辦，不然沒有時間去，總之先釋出善意，在看對方的誠意。

對於高嘉瑜步步進逼，認不認為中國在蔡政府上任後態度轉變？柯跳針說，中國的態度一直都是那樣，對他而言沒有改變過，「就是那樣！」含糊回應也讓高嘉瑜不斷問「到底是哪樣？」但柯文哲仍大打太極回應「就那樣！」就是不願鬆口。

柯最後說，若雙城最後取消不舉辦「那也沒有辦法啊！」強調市府的大陸小組還在跟對方溝通、討論，但舉辦雙城論壇要雙方同意跟合作，「我們要表達善意，尊重對方、不卑不亢，剩下就看對方誠意。」

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