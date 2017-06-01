| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
西南氣流+鋒面來襲 中彰投9縣市發布豪雨特報 扯！高三女產下女嬰 帶到學校垃圾場棄屍
 首頁 > 政治

台日觀光高峰論壇四國登場 林佳龍推銷2018花博

2017-06-01  14:47

〔記者歐素美／台中報導〕第10屆「台日觀光高峰論壇」今天在日本四國香川縣登場，台中市長林佳龍應邀出席，向在場200多位來自台灣、日本的觀光業界代表，簡報介紹台中市與2018台中世界花博。台中市也是明年論壇的主辦城市。林佳龍表示，明年論壇將結合花博，盼再增加百萬人次的日本觀光客到台灣旅遊，縮小台日之間觀光人數上的逆差。

「台日觀光高峰論壇」於2008年在台北市首辦，隨後即由台灣、日本兩國輪流舉辦，是兩國觀光界一年一度的盛事，今天在香川縣舉辦的論壇，除林佳龍，台灣觀光協會會長葉菊蘭、台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷、交通部觀光局長周永暉、華航董事長何煖軒及各大旅行業者等也都出席；日方出席人員則包括香川縣知事浜田惠造、日台觀光推進協會暨日本觀光振興協會會長山口範雄、觀光廳顧問本保芳明、日本旅行業協會會長田川博己等，台日共200多人與會。

根據統計，去年台灣人赴日觀光人數達416萬7千餘人，日人赴台觀光人數則僅189萬5千餘人，因此這次會議聚焦如何縮小互訪人次的差距。葉菊蘭表示，未來將把目標放在平衡雙方互訪人數上，盼帶動旅遊的質與量全面提升；山口範雄則說，去年台日觀光互訪已超過6百萬人次，未來不只要帶動台灣旅客到日旅遊，更要促進日本旅客來台。

會中並通過將由台中市承辦下屆台日觀光高峰論壇，林佳龍並在會議上向與會人士簡報台中的各項觀光、文化資源，並邀請各界明年到台中參與花博盛會。

林佳龍指出，台中有誠意也有能力辦好論壇，更已經做好當主人的準備，將把握舉辦台日觀光高峰論壇的契機，結合行銷2018台中世界花博，盼能再吸引百萬人次日本人到台灣旅遊，不僅縮小台日觀光人數的逆差，也讓更多日人到中南部走一走，感受台中的古蹟、美食、溫泉與國家歌劇院。

廣告
  • 台中市長林佳龍（左二）等在「台日觀光高峰論壇」歡迎晚宴中敲下酒樽，預祝論壇活動成功。（台中市政府提供）

    台中市長林佳龍（左二）等在「台日觀光高峰論壇」歡迎晚宴中敲下酒樽，預祝論壇活動成功。（台中市政府提供）

  • 「台日觀光高峰論壇」明年將在台中市舉行，林佳龍今年特別前往日本與會，簡報推銷2018花博。（台中市政府提供）

    「台日觀光高峰論壇」明年將在台中市舉行，林佳龍今年特別前往日本與會，簡報推銷2018花博。（台中市政府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台中花博 外籍觀光客 日本觀光客
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：台日觀光高峰論壇四國登場 林佳龍推銷2018花博


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.