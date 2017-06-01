台日觀光高峰論壇四國登場 林佳龍推銷2018花博

2017-06-01 14:47

〔記者歐素美／台中報導〕第10屆「台日觀光高峰論壇」今天在日本四國香川縣登場，台中市長林佳龍應邀出席，向在場200多位來自台灣、日本的觀光業界代表，簡報介紹台中市與2018台中世界花博。台中市也是明年論壇的主辦城市。林佳龍表示，明年論壇將結合花博，盼再增加百萬人次的日本觀光客到台灣旅遊，縮小台日之間觀光人數上的逆差。

「台日觀光高峰論壇」於2008年在台北市首辦，隨後即由台灣、日本兩國輪流舉辦，是兩國觀光界一年一度的盛事，今天在香川縣舉辦的論壇，除林佳龍，台灣觀光協會會長葉菊蘭、台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷、交通部觀光局長周永暉、華航董事長何煖軒及各大旅行業者等也都出席；日方出席人員則包括香川縣知事浜田惠造、日台觀光推進協會暨日本觀光振興協會會長山口範雄、觀光廳顧問本保芳明、日本旅行業協會會長田川博己等，台日共200多人與會。

根據統計，去年台灣人赴日觀光人數達416萬7千餘人，日人赴台觀光人數則僅189萬5千餘人，因此這次會議聚焦如何縮小互訪人次的差距。葉菊蘭表示，未來將把目標放在平衡雙方互訪人數上，盼帶動旅遊的質與量全面提升；山口範雄則說，去年台日觀光互訪已超過6百萬人次，未來不只要帶動台灣旅客到日旅遊，更要促進日本旅客來台。

會中並通過將由台中市承辦下屆台日觀光高峰論壇，林佳龍並在會議上向與會人士簡報台中的各項觀光、文化資源，並邀請各界明年到台中參與花博盛會。

林佳龍指出，台中有誠意也有能力辦好論壇，更已經做好當主人的準備，將把握舉辦台日觀光高峰論壇的契機，結合行銷2018台中世界花博，盼能再吸引百萬人次日本人到台灣旅遊，不僅縮小台日觀光人數的逆差，也讓更多日人到中南部走一走，感受台中的古蹟、美食、溫泉與國家歌劇院。