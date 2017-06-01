回應批評 林全指示：蘇花公路年底前提改善方案

2017-06-01 12:48

〔記者李欣芳／台北報導〕蘇花公路這次坍方，引發花蓮縣長傅崐萁質疑只下兩天雨，蘇花公路就再次中斷，並質問蘇花改二期工程何時做？行政院長林全今天指示交通部在今年底提出完整有效的短、中、長期改善方案，以確保整體台9線蘇花公路的行車安全。

林全今天主持行政院院會時表示，去年520新政府上任後，十分重視花東地區聯外交通的改善，也推出多項重要措施，如連續假期台鐵東線部分自強號班次實施實名制、加速推動花東鐵路雙軌電氣化及台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫等。

林全表示，這次發生的台9線112.6K九宮里處落石坍方事件，即位於蘇澳至東澳段的改善範圍內，在該路段新路線於今年底先行完工通車後，用路人即可使用較安全的道路，並避開此落石路段。

至於未納入蘇花改計畫的路段，林全說，請交通部持續辦理邊坡落石防護、明隧道、彎道改善工程，並針對現有道路線形、邊坡穩定性、交通安全等加速進行調查分析工作，期於今年底提出完整有效的短、中、長期改善方案，以確保整體台9線蘇花公路的行車安全。

林全說，這次端午假期蘇花公路因坍方中斷無法通行，影響民眾出遊及返回工作崗位，交通部及時啟動「東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變方案」，由台鐵機動增加班次、啟動藍色公路運送人車，對於紓解旅客的返鄉問題有相當的幫助。請交通部參考這次鐵路海運共同投入應變的經驗，研擬規劃蘇花公路中斷旅客及車輛疏運的緊急應變機制，以減少未來因類似災害造成的交通衝擊。