| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
西南氣流影響 8縣市大雨特報！
 首頁 > 政治

回應批評 林全指示：蘇花公路年底前提改善方案

2017-06-01  12:48

〔記者李欣芳／台北報導〕蘇花公路這次坍方，引發花蓮縣長傅崐萁質疑只下兩天雨，蘇花公路就再次中斷，並質問蘇花改二期工程何時做？行政院長林全今天指示交通部在今年底提出完整有效的短、中、長期改善方案，以確保整體台9線蘇花公路的行車安全。

林全今天主持行政院院會時表示，去年520新政府上任後，十分重視花東地區聯外交通的改善，也推出多項重要措施，如連續假期台鐵東線部分自強號班次實施實名制、加速推動花東鐵路雙軌電氣化及台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫等。

林全表示，這次發生的台9線112.6K九宮里處落石坍方事件，即位於蘇澳至東澳段的改善範圍內，在該路段新路線於今年底先行完工通車後，用路人即可使用較安全的道路，並避開此落石路段。

至於未納入蘇花改計畫的路段，林全說，請交通部持續辦理邊坡落石防護、明隧道、彎道改善工程，並針對現有道路線形、邊坡穩定性、交通安全等加速進行調查分析工作，期於今年底提出完整有效的短、中、長期改善方案，以確保整體台9線蘇花公路的行車安全。

林全說，這次端午假期蘇花公路因坍方中斷無法通行，影響民眾出遊及返回工作崗位，交通部及時啟動「東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變方案」，由台鐵機動增加班次、啟動藍色公路運送人車，對於紓解旅客的返鄉問題有相當的幫助。請交通部參考這次鐵路海運共同投入應變的經驗，研擬規劃蘇花公路中斷旅客及車輛疏運的緊急應變機制，以減少未來因類似災害造成的交通衝擊。

廣告
  • 行政院長林全（右）。（資料照，記者羅沛德攝）

    行政院長林全（右）。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林全 蘇花公路
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：回應批評 林全指示：蘇花公路年底前提改善方案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.