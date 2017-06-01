政院拍板二二八賠償條例延長2年 將送立院審議

2017-06-01 11:54

〔記者李欣芳／台北報導〕「二二八事件紀念基金會」依法對228受難者及其家屬申請給付賠償金的4年延長期限，今年5月23日屆滿，鑑於不斷有228史料的新事證出爐，讓家屬找到證據，行政院院會今天通過內政部提報「二二八事件處理及賠償條例修正草案」，將228事件賠償期限再延長2年，明訂條例修正公佈後將送請立法院審議。

內政部次長花敬群表示，「二二八事件處理及賠償條例」的賠償期限，已歷經5次延長，這次則是第6次修法延長，上次立委是提案通過延長4年，近年來申請賠償的個案減少，目前認為不需要一次延那麼長。

行政院長林全今天上午主持院會，正式拍板這項修法，他說，為回應家屬訴求並落實轉型正義，請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

據了解，內政部曾請二二八基金會是否延長賠償期限進行說明，二二八基金會執行長楊振隆向內政部建議2點理由，首先，他說，根據中研院出版的史料掌握當年保密局資料顯示，光是與保密局有關的228事件受難者就有1千1百多人，但與二二八基金會申請賠償的受難者名單，竟只有68人重覆，亦即有逾千名受難者及其家屬都沒有提出賠償申請，這就是新證據。

其次，楊振隆說，在當初禁忌的年代，不少人因228事件受迫害一直不敢講出來，也有許多受難者家屬始終找不到先人遺體，無法提出死亡證明等證據，甚至要找具有公信力的里長等人來當證人證明家人受難，連證人也都已不在人世，因此，根本無法提出證明申請賠償。楊振隆因此向內政部提報延長「二二八事件處理及賠償條例」的賠償期限。