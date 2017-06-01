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政府推循環經濟週年 綠委：政策未整合令人憂心

2017-06-01  11:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文去年就職時提出「五加二產業發展政策」，其中包含推動循環經濟，降低原物料開採需求及資源浪費。民進黨立委蘇治芬今於立院召開「新政府循環經濟週年成績單」記者會，檢視蔡政府執政1年政策成績。蘇治芬表示，循環經濟1年來在政策面還是沒有系統化整合，讓人感到憂心。

記者會邀請專家學者，針對水泥、石化、電子、農業等產業提出推動策略。立院永續會會長、民進黨立委陳曼麗表示，資源循環需要很多條件配合，產業要責任，人民也要有觀念，加上政府要有法規，才會做得更好。如30年前就有團體鼓吹台灣逐漸走向「零垃圾」，但要達到這個目標，一定要有機具配合。

蘇治芬認為，蔡總統執政1年，在循環經濟的政策面上還是沒有系統性整合，讓人感到憂心。她也舉例，在農業廢棄物應該叫做「農業產出可再利用」，但上至農委會、下至台北的小公司，光是堆肥的問題就無法處理。

台大風險中心博士後研究員趙家緯表示，循環經濟策略目標，是提升國家資源生產力幅度，要了解台灣關鍵資源用到哪，如水泥業在台灣就可做循環經濟試點。

垃圾和平全球IT專案主任李之安指出，政府推動循環經濟，不能只是把法規政策架在原有框架上，過去幾十年來，台灣在線性模式發展已做得非常好，但這是過度消耗資源、生產、廢棄物無法生產無法循環的路，未來需要完整藍圖，推動循環經濟也需要配套，以台灣消費性電子產品為例，各部會應協助輔導回收再生業者，技術升級，增加上、下游業者參與循環。

國發會專委于台珊表示，目前循環經濟項目由政委張景森督導整合，國發會銜接執行機關計畫及資源，將積極處理。經濟部工業局永續發展組副組長陳良棟指出，工業局在能源整合過程中，逐步整理法規，慢慢補破網，目前也在推動生態工業園區，幫助資源整合再利用。農委會企劃處處長蔡昇甫則說，過去循環農業推動較為點狀、雜亂，目前已成立跨單位專案小組，擘畫產業藍圖。

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  • 民進黨立委蘇治芬（左2）今召開「新政府循環經濟週年成績單」記者會，對於循環經濟1年來在政策面上，沒有系統化整合，感到憂心。（記者劉信德攝）

    民進黨立委蘇治芬（左2）今召開「新政府循環經濟週年成績單」記者會，對於循環經濟1年來在政策面上，沒有系統化整合，感到憂心。（記者劉信德攝）

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