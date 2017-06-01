| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
西南氣流影響 8縣市大雨特報！
 首頁 > 政治

林全帶頭 指示各首長多下鄉溝通前瞻建設

2017-06-01  11:21

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院所提前瞻基礎建設在立法院引發爭論，民進黨昨天召開中執會，中常委陳明文會中建議，部會首長應該利用立法院休會時，下鄉去跟民眾說明前瞻建設，身兼黨主席的總統蔡英文回應「部長不能到的話，次長也要到，請部會盡力配合」。行政院長林全今天指示部會長儘量在休會期安排到地方訪視的行程，讓民間了解政府推動這些基礎建設的重要性。

行政院發言人徐國勇表示，林全也會帶頭下鄉到各縣市，讓外界了解政府的施政方向及前瞻基礎建設的必要性。

民進黨昨天的中執會中，邀請國發會副主委曾旭正專案報告「前瞻基礎建設計畫之城鄉建設」。蔡英文表示，面對在野黨的批評，做為執政者，要積極站出來大聲的辯護，她要求行政院帶領各部會、地方政府，大家一起站出來，為前瞻計畫辯護。

林全今天上午主持院會時表示，政府施政必須貼近民意，要了解民間的問題和需要，同時政府也需要讓民間了解政府施政目的和政策內容，才能讓政府和民間在施政推動過程中，有共同的理念和願景。

他說，立法院已於昨日休會，各部會首長將有較多可供運用的時間，儘量安排到地方訪視的行程，除了視察所屬機關的業務推動及關心同仁工作情形外，更重要的是要深入了解地方民眾需求、加強與民眾的互動，以釐清工作推動的盲點，並且具體解決問題，加強對民間宣導政府工作內容，特別如「前瞻基礎建設條例」草案，現在社會提出不必要的誤解和質疑情況，希望相關部會都能在地方有更多說明，讓民間了解政府推動這些基礎建設的重要性。

林全說，希望利用立法院休會期間，各部會首長儘可能透過地方視察，讓未來施政可以執行得更為順利。

廣告
  • 行政院長林全指示各部會首長，立院休會期間多安排下鄉行程，向民眾說明、溝通前瞻計畫的願景。圖為林全日前至新北市時，受訪談前瞻議題。（資料照，記者翁聿煌攝）

    行政院長林全指示各部會首長，立院休會期間多安排下鄉行程，向民眾說明、溝通前瞻計畫的願景。圖為林全日前至新北市時，受訪談前瞻議題。（資料照，記者翁聿煌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 下鄉 前瞻基礎建設 前瞻基礎建設計畫
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：林全帶頭 指示各首長多下鄉溝通前瞻建設


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.