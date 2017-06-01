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談前瞻 蔡英文：我會是政府裡面最努力那個

2017-06-01  11:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天上午接見「國際獅子會300A3區領導幹部」，蔡英文致詞時除了宣誓政府反毒決心，也表示要趕快把握景氣復甦時刻，積極投入前瞻基礎建設計畫。「我會是政府裡面最努力的那個，也希望各位獅友對未來有信心，跟我一起努力。」

總統蔡英文今天上午在總統府接見「國際獅子會300A3區領導幹部」，她也笑稱，她曾接待過獅子會總會長包伯科羅（BobCorlew），而前幾天她參加了獅子會台灣總會的年會，看到總會的選舉，真的很像民進黨選舉的樣子，很熱鬧，語畢全場大笑。

蔡英文感謝獅子會300A3區對於關懷獨居老人以及協助反毒宣傳的努力，「我再三宣誓，反毒是政府的第一要務。」蔡英文也提到，這個月行政院已經提出新世代的反毒策略，整合各單位力量緝毒，從教育、社福等方面著手，徹底掃除毒品危害，謝謝獅友們在反毒宣傳上的努力，政府一定會是最努力的那個。

接著蔡英文談到政府對年金改革、長照、經濟結構改革投注的心力，「但這些都是長期、結構性的改革工作，不是變魔術，不是一天見效，解決問題確實需要一些時間。」

蔡英文也提到，這段時間從經濟數據看起來，景氣確實正在復甦，不管是景氣燈號、出口年增率，都朝正向發展，失業率也在下降，要趕快把握景氣復甦時刻，積極投入前瞻基礎建設計畫，把基礎建設做好，為國家百年基業打下根基，大家在努力，政府也一樣在努力，「我會是政府裡面最努力的那個，也希望各位獅友對未來有信心，跟我一起努力，一起為台灣加油。」

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  • 總統蔡英文（右）1日在總統府，接見「國際獅子會300A3區領導幹部」，並逐一握手致意。（中央社）

    總統蔡英文（右）1日在總統府，接見「國際獅子會300A3區領導幹部」，並逐一握手致意。（中央社）

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