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林全指示努力推動台灣參加世衛 肯定世衛行動團

2017-06-01  10:54

〔記者李欣芳／台北報導〕衛福部長陳時中率領的世衛行動團已在日前返國，今年在中國打壓下，台灣未能參加世界衛生大會（WHA），行政院長林全今天主持院會時，肯定這次衛福部及外交部的努力，並指示衛福部、外交部與相關機關持續努力，積極推動參與世界衛生組織（WHO），以維護國人健康權益，共同為全球的衛生安全盡一分心力。

林全指出，非常遺憾，我國今年受到中國大陸的抵制，無法正式參與WHA。但基於健康是基本人權，全球防疫不能有缺口的理念，由衛福部部長陳時中所率領的世衛行動團，在日內瓦努力向國際社會說明台灣納入全球衛生安全體系的重要性，並與各國及國際組織密集進行雙邊會談，同時也舉辦以健保、防疫為主題的專業論壇。

他說，目的就是希望能為台灣人民爭取基本的健康人權，並展現我國醫療與公共衛生方面的專業，在此特別感謝，也肯定衛福部及外交部的努力。

林全強調，推動參與世界衛生組織，需要全國各界團結一致。今年看到各領域團體，包括民間宣達團、醫學生青年團等，共同為台灣發聲，社會各界也給予極大的支持，感謝所有熱心的民間力量。

林全表示，我國公衛醫療水準備受國際肯定，期盼透過強化醫療外交，將新的國際情勢轉化為新的契機，請衛福部、外交部與相關機關持續努力，積極推動參與WHO，以維護國人健康權益，共同為全球的衛生安全盡一分心力。

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  • 行政院長林全今天主持院會時，針對台灣因中國打壓未能參加世界衛生大會（WHA）一事，肯定衛福部及外交部的努力。圖為衛福部長陳時中日前說明世衛行動團成果。（資料照，記者林正堃攝）

    行政院長林全今天主持院會時，針對台灣因中國打壓未能參加世界衛生大會（WHA）一事，肯定衛福部及外交部的努力。圖為衛福部長陳時中日前說明世衛行動團成果。（資料照，記者林正堃攝）

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