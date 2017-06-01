傳洪秀柱擬7月提前辭黨魁 國民黨：她的確有此想法

2017-06-01 10:42

〔記者施曉光／台北報導〕20多位國民黨反洪派中常委揚言提告，要求黨中央將中央委員、中常委選舉延後至第二十全代會後再行辦理，今傳現任黨主席洪秀柱陣營昨日撂話，如果新當選主席吳敦義不再達成提前交接共識，就要在7月辭去黨主席職務，國民黨文傳會副主委胡文琦今證實，洪秀柱的確有這樣的想法，但他也強調，目前正值國民黨存亡之秋，希望吳、洪兩人發揮政治智慧。

胡文琦表示，政治是妥協的可能藝術，希望雙方透過溝通達成共識，讓大家看到有一個圓滿解決問題的機會。

至於黨中央是否仍將如期於6月14日逕行公告中央委員候選人提名名單？胡文琦未正面回應，只強調一切依規定辦理，若無規定，就依照慣例辦理。

對於反洪派中常委主張，二十全黨代表必須在召開全代會後才算正式上任，也才具有二十屆中央委員選舉投票權，因此中央委員選舉必須延後至全代會再辦理，胡文琦反駁表示，黨章中並未就黨代表上任有明文規定，因此二十全黨代表只要經地方黨部依法公告後，即為正式的黨代表，可行使中央委員選舉投票權。

他並強調，根據98年7月1日的172次中常會會議紀錄，時任黨主席吳伯雄、秘書長吳敦義在會中提示，有鑑於過去中央委員選舉在全代會召開期間舉行，激烈選舉活動造成負面影響，因此才決定將第十八屆中央委員選舉改為在全代會前辦理，一切符合人民團體法的民主原則，另一方面透過中常會通過附帶決議，既符合黨章所賦予中常會的職權，也可補充中央委員選舉作業細則內容不足之處。

至於究竟應由新當選主席或現任主席提名中央委員候選人名單？胡文琦說，當年十八全代會馬英九準備接任黨主席前，中央委員候選人提名就是由現任主席吳伯雄與馬英九協調後的名單；有關大陸地區黨代表提名部分，則循例都是由現任主席辦理，從無例外，但這次洪秀柱願尊重新主席吳敦義的意見來提名。