謠傳愛滋感染率因同婚上升而獲利 中裕發聲明駁斥

2017-06-01 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕上週大法官釋憲讓同性婚姻合法，但最近有網路傳言，指出愛滋病的感染率可能經由同婚合法化而上升，讓前身為「宇昌生技」的愛滋新藥研發商中裕新藥（4147）能得利，該傳言還指總統蔡英文家族可能因此獲得商業利益。對此，中裕新藥昨（31日）發聲明駁斥這項說法，表示近期的股東名單中，沒有政治人物擁有高額股票，也未與任何政治人物或機構有接觸。

綜合媒體報導，近來網路傳言，由於台灣是全世界少數健保給付愛滋病治療的國家，自從上週大法官對同性婚姻釋憲後，恐將促使外籍同志愛滋感染者為取得免費愛滋藥物治療，藉來台與我國同志結婚，進而拖垮台灣的健保，並讓前身為「宇昌生技」的愛滋新藥研發商中裕新藥（4147）能得利，還稱蔡英文家族可能因此獲得商業利益。

中裕則發聲明表示，這十年來所開發的愛滋病藥物，都是著眼於世界市場，目前在美國已提出TMB-355的上市申請。台灣的愛滋病市場不及美國的百分之一，再加上健保對藥價的控制，本就不會有龐大的利益。再者，本公司從前年申請上櫃以來，就一直公開聲明在台灣地區銷售不以營利為目的信念。

中裕也強調，最近期的股東名單，接近3萬人，其中沒有政治人物擁有高額股票，而公司近幾年來也未與任何政治人物或機構接觸，完全專心於新藥的研發。

原名為宇昌的中裕新藥，在1997年由陳良博、楊育民與蔡英文創立，並邀請以雞尾酒療法治療愛滋病聞名全球的中研院院士何大一擔任顧問，隨後蔡英文賣掉持股，潤泰入主成為大股東。