綠營台南市長初選激戰 媒體民調由「他」領先

2017-06-01 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德任期屆滿後無法再連任，目前民進黨有意競逐台南市長者，至少已有7人，初選戰況也空前激烈。最新媒體民調顯示，有意角逐黨內初選的參選者中，以立委黃偉哲支持度24.1％排行第一，第二、三名名則依序為立委陳亭妃12.8％、王定宇11.3％。

台南是綠營大本營，幾乎拚過黨內初選提名，等於跨進勝利的「門檻」，因此各路人馬蓄勢待發。目前已有7人表態要角逐台南市長大位，包含民進黨前副秘書長李俊毅、立委黃偉哲、王定宇、陳亭妃、葉宜津、林俊憲，以及台南市前副市長顏純左等人，角逐人數創歷年之最。

《美麗島電子報》昨（31日）公布最新「民進黨台南市長初選民調」，在「知名度」方面，當民眾被問到「以下這幾位公眾人物，我想請教一下您有沒有聽過他們的名字？」高低排序分別是葉宜津89.6％、陳亭妃87.6％、黃偉哲86.5％、王定宇84.3％、李俊毅80.4％、顏純左73.8％、林俊憲71.6％，未明確回答有2.2％。

在「適合度」方面，當民眾在可以複選的前提下，被問到「以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合做台南市長？」民調高低排序分別是黃偉哲44.9％、陳亭妃34.4％、王定宇31.3％、顏純左26.9％、葉宜津23.6％、林俊憲18.8％、李俊毅16.6％，未明確回答有30.2％。

而在「支持度」方面，黃偉哲則以24.1%，領先陳亭妃的12.8%、王定宇的11.3%、顏純左9.5%、葉宜津4.8%、林俊憲3.9%，以及李俊毅的1.9%。因此綜觀以上民調，黃偉哲無論是「適合度」或「支持度」，民調始終都穩居第一，其後的陳亭妃、王定宇、顏純左等人實力較為接近；葉宜津、林俊憲和李俊毅則屬於後段班。

這項民調的調查範圍，包含台南市37個行政區、年滿20歲的民眾。調查時間為2017年5月22日至5月23日。樣本規模部分，總計成功完訪1076人，在信賴水準95％時，抽樣誤差最大值為正負3.0％。